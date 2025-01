Goldman Sachs: – 30 prosent risiko for korreksjon

Risikoen for en korreksjon i aksjemarkedet har økt etter årsskiftet, ifølge et porteføljestrategiteam hos Goldman Sachs, ledet av Andrea Ferario.

Modellen til teamet gir nesten 30 prosent risiko for et fall på over 20 prosent i løpet av 12 måneder, eller 10 prosent fall på 3 måneders sikt. Modellen tar hensyn til konjunktursykluser, sentimentssykluser, verdsettelser og vekstindikatorer.

Korreksjonsrisikoen på 30 prosent er over gjennomsnittet, men fortsatt langt unna de historiske toppene. Historisk har modellen ved ekstreme tilfeller alltid passert 35 prosent sannsynlighet før korreksjonen intreffer.

Risiko ved presidentinnsettelsen

«Vi anbefaler kortsiktige S&P 500-put-spreader, for å hedge vekk nærliggende korreksjonsrisiko, inkludert negative vekstoverraskelser, politisk usikkerhet ved presidentinnsettelsen, og mot en potensielt skuffende resultatsesong i januar», skriver Ferario.

Michael Hartnett, direktør og sjef for investeringsstrategi i Bank of America, trekker frem følgende korreksjonsrisikoer: En ny bølge inflasjon som tvinger sentralbanken i USA (Fed) til å heve rentene, nytt personale hos Fed, rentene på USAs statsobligasjoner stiger til 6 prosent, og for høy dollar. Han anbefaler gull for å hedge seg mot korreksjonsrisiko, og tror gullprisen kan stige til 3.333 dollar pr. unse dersom det blir en korreksjon.

Hartnett peker også på konsentrasjonsrisikoen som stammer fra at de syv største selskapene i USA bidro til 57 prosent av avkastningen til S&P 500, og har en vekt på 34 prosent i indeksen. De fleste Bank of America-kunder anser en AI-boble som den største risikoen i finansmarkedene for øvrig.

For å hedge vekk konsentrasjonsrisiko anbefaler Hartnett internasjonale aksjer: Storbritannia, EU og Kina.

Dersom det blir kunngjort ny straffetoll fra Trump, anbefaler Hartnett å kjøpe euro og kinesiske renminbi i kjølvannet.