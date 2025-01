Med erfaring fra russebusser og dorullsalg har de to gründerne Robin Røed og Joachim Øvang siden 2022 forsøkt å utfordre Visma.

For litt over to år siden lanserte de to kompanjongene Systima, et nytt selskap og regnskapssystem. Ambisjonen var å utfordre regnskapsgiganten Visma, som blant annet står bak TripleTex og PowerOffice.

Finansavisen skrev i september 2024 at gründerne hadde levert smuler sammenlignet med ambisjonene.

Mens Visma omsatte for 2,3 milliarder euro i 2023, hadde Systima samme år salgsinntekter på under én million kroner, nærmere bestemt 983.000 kroner.

Systima (Mill. kr) 2023 2022 Driftsinntekter 1,0 0,6 Driftsresultat −4,9 −1,7 Resultat før skatt −4,9 −1,7 Årsresultat −3,6 −1,3 Eiere (før transaksjonen): Robin Hood (Robin Røed, 52,7 %), Investor Group (Joachim Øvang, 32,7 %), ØB Holding Fladhus (Nils Ole Fladhus, 4,3 %), Cution Consulting (Finn Magnus Rogne-Hansen, 1,5 %), andre (8,9 %).

Henter 5 millioner

Investorene har imidlertid tro på gründerne. Ifølge Økonomi24 verdsettes Systima til 150 millioner kroner i en emisjon som ble overtegnet 2,5 ganger.

Det er et solid hopp sammenlignet med andre runder. I mai 2022 var verdsettingen 42 millioner kroner.

Systima henter 5 millioner kroner fra eksisterende eiere, ansatte og regnskapsbyråer i en ny emisjon, som skal rigge selskapet for videre vekst gjennom 2025.

Planen har lenge vært å få flest mulig regnskapsfirmaer inn på eiersiden.

– I Systima har vi en veldig tydelig strategi om å være et system laget av og for regnskapsførere, og derfor var denne gruppen prioritert i emisjonen, sier Joachim Øvang til Økonomi24.

Omsetningen for 2024 anslås til 3 millioner kroner – med røde tall på bunn.

Dorull og russebuss

Sammenlignet med andre i regnskapsbransjen er Røeds gründerhistorie fargerik.

Han startet med Dugnadsiden.no, som formidler dopapir og bambussokker for videresalg til idrettslag, skoleklasser og russ.

Mindre bra har det gått med selskapet Innovatis, som leide ut russebusser under merkenavnet Bussfix.

Selskapet ble meldt oppløst i juni 2023 etter seks års drift. Nedleggingen kom etter en rekke kritiske artikler i VG.