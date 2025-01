Investor og milliardær Frederik W. Mohn kjøpte i desember aksjer til en verdi av omtrent 70 millioner svenske kroner i eiendomsselskapet SBB, melder Dagens Industri.

Gjennom investeringsselskapet Perestroika kjøpte Mohn 15 millioner aksjer, noe som utgjør 0,9 prosent av alle aksjene i SBB.

Det er ikke første gang Mohn setter en finger på svenske eiendomsselskaper. Mohn sitter også på 4,3 prosent av aksjene i JM, og eier en andel i Bonava som tilsvarer 4,3 prosent av kapitalen og 2,3 prosent av stemmene.

Les også Storgevinst på eiendomsaksjer Kort tid etter at han kjøpte sitter Frederik W. Mohn på verdier for over 600 millioner kroner i Selvaag Bolig og JM.

Frederik Wilhelm Mohn står oppført som nummer 50 på Kapitals liste over Norges rikeste, med en formue på 7,25 milliarder kroner.

Volatil aksje

SBB har vært en volatil aksje å følge de seneste årene. Renteoppgangen tok knekken på eiendomsselskapet og aksjen kollapset på Stockholm-børsen gjennom 2022 og 2023.

Imidlertid ble aksjonærene vitne til en rekyl i 2024, fra under 4 kroner før sommeren til 8 kroner så sent som i slutten av september. I november stupte derimot aksjen med rundt 25 prosent etter at den svenske næringslivsavisen «Dagens Industri» i spalten «Ukens aksje» ga selskapet en salgsanbefaling og skrev at eiendomsselskapet har for mye gjeld og at kontantstrømmen har kollapset.

Den seneste måneden er aksjen likevel opp 42 prosent.