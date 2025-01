Hvordan lykkes med eiendomsinvesteringer i 2025

Gjestekommentar: Porteføljeforvalter Jacob Grouff Horn, og daglig leder og porteføljeforvalter Peter Norhammar i NRP Anaxo Management

I USA, Sverige og Eurosonen fikk vi rentesenkninger som gav medvind for eiendomssektoren i 2024. Som følge av høstens uro for Trumps inflasjonsdrivende politikk endte utviklingen for eiendom i Norden (om man bruker en indeks for børsnoterte selskaper) mer eller mindre flat for året. Det har dog vært store forskjeller fra selskap til selskap, og eiendomssegment til eiendomssegment.

Peter Norhammar, NRP Anaxo Management Foto: Reomti

Jacob Grouff Horn, NRP Anaxo Management Foto: Joachim Helstad

Aksjekursen til Emilshus, som har en eiendomsportefølje med industri- og lagerbygg i Sverige, var opp over 40 prosent i 2024, mens Fabege, som eier kontor i Stockholm, falt mer enn 20 prosent. Det store spriket i avkastning virker også å være gjeldende i direktemarkedet. Dette følger trenden fra de siste par årene, hvor vi har sett avisene bruke mye spalteplass på enkeltprosjekter fra syndikater som har gått i vifta, mens det også har vært et marked hvor det har blitt gjort flere gode transaksjoner.

“Eiendom er ikke eiendom” lenger

I tiden med “nullrente” fra 2009 til 2021 var det, litt flåsete sagt, en prestasjon å ikke tjene gode penger på eiendom. Om bygget var et logistikkbygg i Helsingborg eller kontor i Oslo, så var lånekostnaden lav, og verdiene bare steg. I dagens marked, hvor fremmedkapital har en kostnad, har det å tjene penger på eiendom i større grad blitt et håndverk for industrielle aktører (f.eks. eiendomsutviklerne), og i mindre grad en ren finansiell investering basert på en Excel-kalkyle. Det er ikke nok å bare kjøpe en eiendom og la den stå, den må gjerne foredles for at kalkylen skal rime.