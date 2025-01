Det er bredt fall på de asiatiske børsene mandag, etter at amerikanske jobbtall fredag dempet investorenes håp om tidlig rentekutt fra Federal Reserve.

I Kina faller både Shanghai Composite og CSI 300-indeksen 0,55 prosent. Hang Seng i Hongkong svekkes 1,14 prosent.

Ferske kinesiske handelstall viser at landet i desember hadde et handelsoverskudd på 104,9 millioner dollar, opp fra 97,4 millioner dollar måneden før. Økonomene hadde på forhånd spådd et overskudd på 99,8 millioner dollar.

Eksporten steg på årsbasis 10,7 prosent, mot en ventet oppgang på 7,3 prosent, mens importen vokste 1,0 prosent, mens ekspertene forventet en nedgang på 1,5 prosent.

People's Bank of China sier ifølge TDN Direkt i en uttalelse mandag at de vil bruke verktøy, inkludert styringsrenten, for å holde likviditeten i økonomien oppe. Politikken bør skifte mot investeringer og forbruk, med fokus på innbyggernes etterspørsel.

Sentralbanken trekker også frem at de vil øke Kinas nasjonale valutareserver i Hongkong betydelig, og støtte deres pengepolitiske myndighet i bruken av renminbi i offshoremarkedet.

Kospi i Sør-Korea er ned 1,10 prosent, Nifty 50 i India går tilbake 0,55 prosent, og S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 1,23 prosent. Straits Times i Singapore er ned 0,59 prosent.

I Japan er børsene stengt som følge av en helligdag.