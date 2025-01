Resultatvarsel fra Norwegian

Norwegian kutter nå forventet driftsresultat i 2024 til 1,85 milliarder kroner. Årsaken er hovedsakelig balansejusteringer knyttet til den svake kronen mot dollar.

Da flyselskapet la frem sine tredjekvartalstall i slutten av oktober anslo de et driftsresultat på 2,1-2,4 milliarder for hele året, forutsatt at en dollar i snitt kostet opptil 10,70 kroner. Ved årsskiftet var kursen på 11,35 kroner.

Andre tap/gevinster, som blant annet fanger opp valutaeffekter, utgjorde ifølge meldingen et nettotap på cirka 200 millioner kroner i fjerde kvartal. For hele fjoråret endte tapet på rundt 290 millioner, sammenlignet med et tap på 35 millioner i 2023.

Den svekkede kronen har i tillegg ført til økte kostnader knyttet til drift, leasing av fly og avskrivninger i fjerde kvartal på rundt 75 millioner kroner, sammenlignet med selskapets tidligere guiding.

Norwegian legger frem sine tall for fjerde kvartal fredag 13. februar.