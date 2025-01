USAs påtroppende president Donald Trumps trusler om opptrapping av tollsatser mot Kina og nabolandene Canada og Mexico har skapt bekymring for forstyrrelser i verdens forsyningskjeder, svakere økonomisk vekst og økt prispress.

JP Morgan-sjef Jamie Dimon er ikke like skremt.

– Kan løse problemer

– Tollsatser, dersom de brukes riktig, kan bidra til å løse problemer som urettferdig konkurranse og nasjonal sikkerhet. Som ethvert verktøy kan det også forårsake skade hvis det misbrukes, sa han i et intervju med CBS News søndag.

Dimon, som ifølge spekulasjoner etter valget ble trukket frem som en potensiell finansminister i Trump-administrasjonen, understreket at han ikke har diskutert tollsatser med Trump.

– Trump er en forhandler. Han legger frem noen svært tøffe krav, og noen ganger fungerer det. Vi må bli mer opptatt av nasjonal sikkerhet, motstandsdyktighet og diversifiserte forsyningskjeder – noe vi ikke har vært. Vi burde også være mer opptatt av hvem det rammer, fortsatte banksjefen.

– Ville ikke bli belært

Videre i CBS-intervjuet ga Dimon uttrykk for at han ikke ble overrasket over Trumps seier i presidentvalget i november.

– Folk var sinte på staten – en ineffektiv regjering. De ønsket seg mer vekstfremmende og næringslivsvennlig politikk, og ville ikke bli belært om sosiale spørsmål hele tiden, sa han.