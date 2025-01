2024 ble et vanskelig år for bygg- og anleggsbransjen, som sto for mer enn en fjerdedel av fjorårets konkurser, viser tall fra Creditsafe.

Året endte med totalt 3.855 konkurser, en økning på 4 prosent sammenlignet med 2023. Men i desember var det 296 konkurser, en svak nedgang på 1 prosent fra desember året før.

– Driveren for denne konkursøkningen er en kombinasjon av en videre «korrigering» av de kunstig lave konkurstallene vi så under og rett etter pandemien, samt økonomiske utfordringer som følge av inflasjon, høyere renter, økte kostnader og dyrtid, sier Per Fjærestad, daglig leder i Creditsafe Norway.

Les også Cleaves får slakt av Finanstilsynet Cleaves har vasset i problemer de siste årene. Nå får meglerhusets forvaltningsvirksomhet knallhard kritikk av Finanstilsynet etter uforsvarlig håndtering av fondsmidler.

Store svingninger

2024 var preget av kraftige svingninger i konkursutviklingen, særlig i første halvår. Mens første kvartal viste en nedgang på 12 prosent, førte en markant økning i april til at andre kvartal endte med en total økning på 28 prosent. Resten av året var mer stabilt, med en økning på 5 prosent i tredje kvartal og en nedgang på 1 prosent i fjerde kvartal.

Bygg- og anleggsbransjen var klart hardest rammet, med 1.045 konkurser – en økning på 6 prosent fra året før. Dette tilsvarer over en fjerdedel av alle konkurser i 2024. Detaljhandel og serveringsvirksomhet fulgte som de nest største konkursbransjene, men begge opplevde faktisk nedgang i antall konkurser.

Bygg- og anleggsbransjen hadde til sammen 1.045 konkurser i fjor – mer enn dobbelt så mange som nr. 2. Illustrasjon: Creditsafe

Det mest påfallende i 2024 var ifølge Fjærestad den dramatiske økningen i konkurser innen arkitekt- og teknisk konsulentvirksomhet, som steg med hele 43 prosent i 2024. Også innen omsetning og drift av eiendom var økningen markant, med 52 prosent.

– Dette er bransjer med sterke knytninger til bygg og anlegg, og vi ser nå helt tydelig ringvirkningene av en bransje som sliter, og hvordan dette påvirker en hel sektor, påpeker Fjærestad.

Les også Konkurs Motorsykkelentusiaster over store deler av verden drar lett kjensel på dette merket. Østerrikske KTM er i store vanskeligheter, og tiden renner ut.

Størst vekst i Innlandet

Fire fylker kunne glede seg over nedgang i konkurstallene: Oslo, Trøndelag, Vestland og Rogaland, som hadde en nedgang på henholdsvis 8, 8, 6 og 4 prosent.

I motsatt ende av skalaen finner vi Agder og Innlandet, som hadde henholdsvis 23 og 27 prosent flere konkurser i 2024 enn året før.



To av de største konkursene i 2024 fant også sted i disse fylkene. Bolig Partner i Hamar, med en omsetning på over 1,3 milliarder kroner i 2022 og 180 ansatte, gikk konkurs. I Kristiansand gikk Agder Anleggssenter, sammen med søsterselskapene Agder Rental og Agder Tunnelservice, konkurs. Dette førte til at over 250 ansatte mistet jobbene sine.

Les også Spår enda sterkere dollar Dollaren fortsetter å styrke seg etter fredagens sterke arbeidsmarkedsrapport fra USA, og Goldman Sachs tror den snart vil passere euroen igjen.

Fortsatt usikkerhet for 2025

Til tross for en forventet rentenedgang, og sterke indikasjoner på at forbrukerne vil få en bedre økonomi i 2025, tror ikke Fjærestad at trenden vi ser i disse bransjene som sliter vil snu med det første.

– Vi tillater oss nok å handle noe mer, og vi koser oss kanskje med en god middag på restaurant, men jeg tror fremdeles det vil ta tid før vi begynner å ta opp lån og investere i utbygging og nye boligprosjekter, sier Fjærestad.