JPMorgans favorittaksjer: Kjøp Hydro og Equinor

Storbanken JPMorgan tror 2025 blir nok et traust år for aksjer i fremvoksende markeder sammenlignet med utviklede. Førstnevnte fikk fart i september da den kinesiske regjeringen varslet stimulansepakker, men siden den gang har MSCI EM-indeksen reversert hele oppgangen.

I utviklede markeder, derimot, skal mulighetene være bedre.

Mandag er sjefen for global og europeisk aksjestrategi i banken, Mislav Matejka, ute med sine favorittaksjer for det europeiske aksjemarkedet.

I desember gjorde JPMorgan en stor opprydding før årsskiftet, og endret anbefaling på 56 aksjer. Den gang var Norsk Hydro helt i øvre sjiktet når det gjaldt oppside til kursmål. Auto1 tronet med 53 prosent oppside til kursmål, etterfulgt av Volvo (19 prosent), Ulf Huse-favoritten HelloFresh (17 prosent), og Norsk Hydro (16 prosent).

Kjøp Norsk Hydro

Meglerhuset har et kursmål på 87 kroner for Norsk Hydro, noe som gir 29,5 prosent oppside fra kursen mandag ettermiddag.

JPMorgan mener aluminiumsprisene har god støtte i 2025, og venter at markedet vil gå i underskudd i løpet av året.

Les også Analytikerkræsj på Norsk Hydro: DNB Markets vil selge, mens SpareBank 1 Markets anbefaler kjøp I ukens Analytikerkræsj i Kapital er Analytiker Niclas Gehin i DNB Markets uenig med Ole-Petter Sjøvold i SpareBank 1 Markets om hvilken kurs Norsk Hydro-aksjen beveger seg mot.

«Vårt hovedbudskap fra 2024 er at Kina offisielt vil inkludere aluminium, stål og sement i landets nasjonale utslippshandelssystem fra 2025 etter flere år med spekulasjon, som kan øke kostnadene for kinesiske innenlandske smelteverk. Kinas aluminiumsproduksjon opererer nå på sitt maksimale nasjonale nivå på 45 millioner tonn pr. år, som effektivt begrenser mer produksjon fra landet, som står for omtrent 60 prosent av den globale produksjonen», skriver direktør Dominic O’Kane og analytiker Patrick Jones.

Norsk Hydro er også priset billig sammenlignet med konkurrenter, og handles til EV/EBITDA 5 ganger 2025/2026-estimatene, mens konkurrentene handles til 6–7-gangeren.

JPMorgans europeiske favorittaksjer Equinor Shell Saipem Akzo Nobel Heidelberg Materials Compagnie de Saint Gobain Hochschild Mining Norsk Hydro Andritz Ashtead Group DSV Leonardo Melrose Industries Opmobility Pirelli Marks & Spencer Group Adidas Accor Jeronimo Martins Anheuser-Busch InBev Beiersdorf AstraZeneca Lonza Group Alcon Barclays Deutsche Bank NatWest Group Intesa Sanpaolo EQT Aegon Hannover Rueck Sage Group Adyen ASM International Cellnex Telecom Deutsche Telekom Relx National Grid Enel Merlin Properties

– Kjøp Equinor

Analytiker Matthew Lofting hadde en salgsanbefaling på Equinor fra juni til september, da han løftet kursmålet fra 240 til 330 kroner, og oppgraderte rett til kjøp. Det gir en oppside på 23,7 prosent fra kursen mandag ettermiddag. Ifølge Bloomberg har hverken Lofting eller JPMorgan gjort endringer i Equinor siden den gang.

Børslokomotivet er dog på listen til sjefsstrateg Matejka.

Lofting ser flere gunstige egenskaper ved Equinor. Hovedbudskapet er den ledende posisjonen mot et strammere gassmarked, capex (investeringer) og vekst.

«Vi har oppgradert Equinor til overvekt basert på flere faktorer: For det første har Equinor betydelig innflytelse og fungerer som en hedge mot stramme tilbuds- og etterspørselsbalanser som forventes i 2025. For det andre har Equinor ledende fleksibilitet i capex innen olje, gass og lavkarbonsektoren. Vi estimerer at Equinor vil redusere capex med 10 prosent fra 2025 til 2027, med potensial for oppside, og deretter en økning til 15 prosent. For det tredje opplever selskapet attraktiv vekst i væskeproduksjon. Overordnet er utsiktene for kontantavkastning styrket, og Equinor forventes å ha en konkurransedyktig kontantavkastning på 11,5 prosent for 2025 og 2026», er dommen fra Lofting.