Kvantedata-aksjer stuper etter Zuckerberg-kommentar

Kvantedatabehandling – quantum computing – har lenge blitt omtalt som en nær science fiction-teknologi som kommer til å revolusjonere databehandling, der datamaskiner skal kunne utføre utregninger som ville tatt en normal datamaskin flere år, på noen sekunder.

Utviklingen av såkalte kvantedatamaskiner har gått sakte, men med enkelte lysglimt. I fjor steg kvantedata-aksjer etter at Google-eier Alphabet meldte om lovende fremgang med sin Willow-brikke.

De børsnoterte selskapene som jobber med kvantedatabehandling faller imidlertid kraftig mandag, etter at Facebook-gründer Mark Zuckerberg i en podcast med Joe Rogan kommenterte at han tror kvantedatamaskiner fremdeles er mange år unna.

«Jeg er egentlig ikke en ekspert på kvantedatabehandling, men min forståelse er at det fortsatt er ganske langt unna å være et veldig nyttig paradigme,» kommenterte han i et intervju på Joe Rogans podcast som ble publisert fredag, ifølge CNBC. Han la til at mange mener teknologien sannsynligvis er mer enn 10 år unna.

Rigetti Computing faller mandag ettermiddag 22,6 prosent, D-Wave Quantum faller 27,5 prosent og IonQ er ned 9,7 prosent.

Rigetti og D-Wave steg henholdsvis 1.449 prosent og 854 prosent i fjor.

Zuckerberg er ikke den eneste som mener at kvanteteknologi fremdeles er langt unna. Nvidia-sjef Jensen Huang uttalt at kvantedatamaskiner fremdeles er 15 til 30 år unna, noe som også har påvirket kvanteaksjene negativt.