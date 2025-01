De japanske indeksene har ukens første handelsdag etter å ha vært stengt mandag. Nikkei faller 2,04 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,27 prosent.

Flere japanske chip-aksjer faller tungt etter gårsdagens tech-fall på Wall Street. Tokyo Electron svekkes 4,20 prosent, Advantest svekkes 8,56 prosent, mens Disco Corp er ned 6,83 prosent.

Ellers i Asia klatrer Shanghai Composite i Kina derimot 2,02 prosent, CSI 300 er opp 2,09 prosent, og Hang Seng i Hongkong styrkes 1,51 prosent.

Kospi i Sør-Korea legger på seg 0,31 prosent, og Nifty 50 i India er opp 0,52 prosent. Investorene fortsetter å overvåke Indias rupi, etter at den svekket seg til et rekordlavt nivå mot amerikanske dollar.

Mandag la India frem ferske inflasjonstall for desember. De falt for andre måned på rad, og kom inn like under forventningene på 5,22 prosent. Det øker dermed sannsynligheten for et potensielt rentekutt.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,48 prosent, mens Straits Times i Singapore faller 0,18 prosent.

Wall Street

I USA startet ukens første handelsdag med bred nedgang etter en sterk jobbrapport fra fredag. Det snudde til grønt for Dow Jones og S&P 500 utover dagen, men for Nasdaq tiltok fallet helt til børsens stengetid.

Nvidia og andre chip-aksjer falt etter at Biden-administrasjonen kunngjorde nye restriksjoner på eksport av AI-chips. Nvidia falt 2 prosent, mens Micron Technology falt 4,3 prosent.