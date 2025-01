Kina skal halvere lønningene til ansatte i sine tre største finansregulatorer, inkludert sentralbanken, som en del av en reform for å «harmonisere» lønningene med andre offentlige tjenestemenn, skriver Reuters.

Fra og med denne måneden vil ansatte i sentralbanken og landets to største finanstilsyn få kuttet lønnen med omtrent 50 prosent.

Lederlønninger kuttes mest

De store lønnskuttene skjer samtidig som Kina fokuserer på å øke forbruket for å opprettholde en stabil vekstrate i 2025. Kuttene markerer et skifte i lønnspolitikken, to år etter en reform som skulle konsolidere makt og tilsyn.

Før reformen var sentralbanken og finanstilsynet klassifisert som offentlige institusjoner, noe som tillot deres ansatte å nyte godt av mer konkurransedyktige lønnsskalaer sammenlignet med andre offentlige tjenestemenn.

Lønnskuttene vil redusere gapet mellom statlige institusjoner. For eksempel tjener en avdelingsleder i et av finanstilsynene nesten dobbelt så mye som offentlige tjenestemenn i andre statlige organer, skriver Reuters.

Mens alle avdelingsledere hos de tre finansregulatorene får lønnen halvert, vil ansatte under dette nivået oppleve et kutt på 40 prosent. Noen høyerestående tjenestemenn på direktørnivå vil få en lønnsreduksjon på 60 prosent.

Les også Goldman Sachs om tankmarkedet: – Dramatisk reprising av risiko Tankrater bykser opp etter russiske sanksjoner. Satellittdata viser også at russisk sjøbåren eksport fortsatt pågår.

Overraskende lønnsøkning

Tidligere denne måneden fikk millioner av offentlig ansatte i Kina overraskende lønnsøkninger, med en gjennomsnittlig månedlig lønnsøkning på rundt 500 yuan, som er rundt 700 norske kroner.

Sist Kina offentlig kunngjorde en nasjonal lønnsøkning for offentlig ansatte, var i 2015, da regjeringen økte lønnen til lokale tjenestemenn med over 30 prosent for å bekjempe korrupsjon og øke forbrukernes kjøpekraft.

De siste årene har imidlertid noen lokale myndigheter slitt med å betale lønn til offentlige ansatte på grunn av forverret økonomi.