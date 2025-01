New York-børsen stiger etter nye makrotall

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,7 prosent og står i 19.218,01 poeng, mens Dow Jones stiger 0,5 prosent til 42.495,89 poeng. S&P 500 stiger 0,5 prosent til 5.863,11 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,79 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,3 prosent til 18,74.

Fed

Etter å ha kuttet styringsrenten med 100 basispunkter, tror DNB Markets at den amerikanske sentralbanken er ferdig med å kutte renten i denne omgang.

«Arbeidsmarkedet er fortsatt robust, med sterk sysselsettingsvekst, en ledighetsrate som har flatet ut og et høyt antall ledige stillinger. Vi tror derfor Fed er mindre bekymret enn tidligere for en svekkelse av arbeidsmarkedet. Samtidig holder inflasjonen seg høy, selv om den har falt betydelig fra toppen», skriver DNB Markets i en rapport.

Makro

Produsentprisene i USA steg 0,2 prosent på månedsbasis i desember, mens de var opp 3,3 prosent på årsbasis. Ifølge Trading Economics var det ventet en oppgang på 0,3 prosent på månedsbasis og 3,4 prosent på årsbasis.

Kjerne-PPI, ex. mat og energi, var uendret prosent på månedsbasis, mens de steg 3,5 prosent på årsbasis. Her var det ventet en oppgang på 0,3 prosent på månedsbasis og 3,8 prosent på årsbasis.