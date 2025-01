I en analyse fra Danske Bank skriver Hans Rettedal Christiansen at Gjensidige Forsikring har lagt et turbulent 2024 bak seg, preget av utfordringer knyttet til erstatningskrav. Han ser frem mot 2025, som forventes å gi positiv effekt fra betydelige prisjusteringer.

Analytikeren oppjusterer kursmålet fra 220 til 230 kroner og beholder kjøpsanbefalingen i forkant av fremleggelsen av resultatene for fjerde kvartal. Forventningen er en underliggende forbedring i skadefrekvensen, med en frekvensskaderate på 72,3 prosent, noe som innebærer en nedgang på 240 basispunkter på årsbasis.

I tillegg anslås det en forsikringsresultat (ISR) på 1,2 milliarder kroner, opp 71 prosent på årsbasis, selv om dette er 9 prosent lavere enn konsensus grunnet høyere erstatningskrav, ifølge analytikeren.

Analysefakta Aksje: Gjensidige Forsikring Meglerhus: Danske Bank Kursmål: 230 (220) Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Christiansen fremhever at prisøkninger nå begynner å demme opp for økte krav, med full effekt på estimatene først i 2026, og han anslår et justert resultat pr. aksje på 2 kroner for fjerde kvartal, økende til 13,9 kroner i 2026.

Solvensgraden forventes å styrkes fra 164 prosent i tredje kvartal til 185 prosent som følge av godkjenning av deler av PIM-modellen og utstedelse av en ny T2-obligasjon, og anslås å nå 200 prosent ved utgangen av 2026 etter salget av Baltikum og videre kapitalgenerering. Selskapet verdsettes til 16 ganger forventet resultat pr. aksje i 2025.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.