Financial Times: Klarna vil selge amerikansk låneportefølje

Målet med salget skal være å frigjøre kapital før en børsnotering i USA for finansselskapet, som har spesialet seg på betalingsløsninger for netthandel.

De tre ikke navngitte kildene sier til Financial Times at en mulig avtale har blitt diskutert med banker som Nordea, Citigroup og Société Générale. Det er ikke kjent hvor stor den aktuelle porteføljen er. I fjor ga et lignende salg i Storbritannia rom for nye kreditter på rundt 30 milliarder pund – over 400 milliarder kroner.

Klarna vil ikke kommentere opplysningene, men gikk tirsdag ut med nyheten om en samarbeidsavtale med plattformen Stripe, som leverer finansiell infrastruktur til bedrifter i 25 land. Samarbeidet vil gjøre Klarna tilgjengelig for millioner av nye bedrifter som nå kan velge deres betalingsløsning, sier selskapet. Spotify og Amazon er blant de største selskapene som bruker Stripe.

Klarna startet i november i fjor den formelle prosessen for børsnotering i New York.

