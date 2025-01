Rundt klokken 20.30 viser samtlige toneangivende indekser grønt på New York-børsen. Nasdaq-indeksen er stiger 0,1 prosent og står i 19.113,73 poeng, mens Dow Jones legger på seg 0,5 prosent til 42.494,16 poeng. S&P 500 er opp 0,3 prosent til 5.851,59 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,80 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 3,65 prosent til 18,49.

Novo Nordisk-konkurrent straffes

Legemiddelselskapet Eli Lilly, den største konkurrenten til danske Novo Nordisk, faller 6,5 prosent til 745,31 dollar aksjen. Det skjer etter at selskapet slapp foreløpige omsetningstall for fjerde kvartal som viser en fasit som ikke når opp til konsensus-estimatene. Selv om Eli Lilly sin omsetning for fjerde kvartal ikke nådde helt opp til forventningene er fortsatt omsetningen på 13,5 milliarder dollar en økning på 45 prosent sammenlignet med samme kvartal året før. Topplinjen for hele året vil i følge selskapet bli 45 milliarder dollar, som er en økning på 32 prosent sammenlignet med 2023.

Tech-aksjene i rødt

De amerikanske børsene trekkes nedover av de store teknologi-aksjene. Nvidia er ned 1,6 prosent til 131,14 dollar per aksje, Meta er på sin side ned 2,5 prosent til 593,23 dollar aksjen. Videre er Microsoft noe bedre med en nedgang på 0,5 prosent til 415,27 dollar aksjen. En motvekt til den labre utviklingen for teknologiaksjene er Tesla som er opp 1,1 prosent til 407,55 dollar per aksje

Fed

Etter å ha kuttet styringsrenten med 100 basispunkter, tror DNB Markets at den amerikanske sentralbanken er ferdig med å kutte renten i denne omgang.

«Arbeidsmarkedet er fortsatt robust, med sterk sysselsettingsvekst, en ledighetsrate som har flatet ut og et høyt antall ledige stillinger. Vi tror derfor Fed er mindre bekymret enn tidligere for en svekkelse av arbeidsmarkedet. Samtidig holder inflasjonen seg høy, selv om den har falt betydelig fra toppen», skriver DNB Markets i en rapport.

Makro

Produsentprisene i USA steg 0,2 prosent på månedsbasis i desember, mens de var opp 3,3 prosent på årsbasis. Ifølge Trading Economics var det ventet en oppgang på 0,3 prosent på månedsbasis og 3,4 prosent på årsbasis.

Kjerne-PPI, ex. mat og energi, var uendret prosent på månedsbasis, mens de steg 3,5 prosent på årsbasis. Her var det ventet en oppgang på 0,3 prosent på månedsbasis og 3,8 prosent på årsbasis.