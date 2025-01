Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen onsdag:

Erlend Follegg ble vraket av revisor i 11 av sine selskaper på selveste nyttårsaften. Nå er det krise for investoren.

Uten 2023-regnskap sendes selskapene til tvangsoppløsning om kort tid. Follegg sier imidlertid at han er i dialog med en ny revisor, men uten å oppgi noe navn.

Jon Strand, tidligere partner i Neptune Properties, og Fabian Hagen Sandboe, tidligere eiendomsmegler og Bonum-sjef, flippet en nyoppusset bolig på Frogner i Oslo med 16 millioner kroner i differanse.

De kjøpte for 22 millioner kroner og solgte for 38 millioner, men boligen er betydelig oppgradert i mellomtiden. Sandboe innrømmer at det ikke ble noen lukrativ deal, og sier at han ikke ville gjort det igjen.

Thomas Dowling Næss, analytiker i SpareBank 1 Markets, spår et kursfall på nesten 80 prosent for hydrogenselskapet Nel.

Nel hadde null gjeld og 1,9 milliarder kroner stående i banken i høst, men Næss vurderer at selskapet bare er verdt 800 millioner. Han venter også store underskudd i år og neste år.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fra Ap. Han har holdt en såkalt Jernbanetale, og hovedbudskapet var at «den viktigste oppgaven for 2025 er å fikse jernbanen». «Jeg er optimist,» sier Nygård.

Det har han ingen grunn til å være. Hver dag står tusener og venter på tog som ikke er i rute. Alle vet det. Nygård kommer ikke til å fikse noen ting i 2025, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Norge: Handelsbalanse desember, kl. 08.00

India: Handelsbalanse desember

Finland: BNP november, kl. 07.00

Sverige: Inflasjon desember endelig, kl. 08.00