Ifølge gårsdagens Nel-melding blir rundt 20 prosent av selskapets heltidsansatte rammet av nedstengingen. Det tilsvarer mellom 80 og 90 personer.

– Det er skapt et inntrykk av at Nel er markedsleder, men slik vi oppfatter det er deres markedsandel på under 5 prosent. Det er dessuten fullt mulig at markedsandelen er enda mindre etter nedstengningen på Herøya, sier Næss.

Les også USA-hjelp for kriseaksje – Nel er egentlig i en ganske stor krise, sier en analytiker. Nå har imidlertid USA endelig avgjort hvordan hydrogenstøtten blir, noe som har løftet aksjen 17 prosent på kort tid.

– Nel er derfor en liten aktør i et marked med et stort tilbudsoverskudd. Det betyr at de ikke kommer til å tjene penger.

Analytikeren venter at selskapet vil få et driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på minus 307 million kroner i 2024. Dette vil bedre seg noe til minus 276 og minus 281 millioner kroner i henholdsvis 2025 og 2026.

Næss har nedjustert ebitda for 2026 med nesten 200 millioner kroner, og ligger med det langt lavere enn de andre tallknuserne, som i snitt venter minus 9 millioner kroner.

Riktig med rabatt

Nel produserer elektrolysører på Herøya. Elektrolysører brukes til å fremstille grønt hydrogen ved hjelp av vann og elektrisitet. Det blir hevdet at grønt hydrogen er viktig for å få til det grønne skiftet, og da spesielt til å avkarbonisere deler av transportsektoren.

Markedet for elektrolysører har stoppet helt opp de seneste årene. Bloomberg anslår at prisen på å fremstille en kilo med grønt hydrogen i Vesten koster mellom 6 og 10 dollar. Det er minst tre ganger så mye som å fremstille hydrogen ved hjelp av naturgass.

– Elektrolysørmarkedet er ikke stort. Det er på rundt 7 milliarder kroner i 2025, og kanskje på 15–16 milliarder kroner til neste år. Veldig mye av dette marked er imidlertid i Kina, sier Næss.

Nel hadde inntekter på 366 millioner kroner i tredje kvartal, med en ebitda på minus 90 millioner kroner. I løpet av kvartalet falt kontantbeholdningen fra 2,2 til 1,9 milliarder kroner. Selskapet har ikke noe langsiktig gjeld.

– Siden Nel vil slite med å tjene penger, vil de fortsette å brenne kontanter. Da mener vi det er riktig at aksjen skal handles med en rabatt til dagens kontantbeholdning, sier Næss.