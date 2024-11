– Dette markedet har aldri vært sterkt

– Vi mener ikke at tredje kvartal isolert var et bra kvartal, men at det var en betydelig forbedring fra foregående kvartal. I andre kvartal var omsetningen på 50 millioner kroner, med en negativ bruttomargin. Nå var omsetningen 72 millioner og bruttomarginen 26 prosent, forteller finansdirektør Martin Thanem Holtet i Hydrogenpro.

Mer optimistisk

Hydrogenpro-sjef Jarle Dragvik var under kvartalspresentasjonen inne på at markedet for grønt hydrogen har stoppet opp. Selv om selskapet ikke har fått noen hydrogenprosjekter kansellert, er enkelte prosjekter noe utsatt.

– Hele industrien er preget av det som nå skjer. Både kostnadsøkninger og brutte løfter fra politikerne har skapt usikkerhet for selskapene som utvikler hydrogenprosjekter.

– Vi satser derfor først og fremst på prosjekter som ikke er avhengig av subsidier. Det er bra driv i flere av prosjektene vi jobber med. Jeg er derfor mer optimistisk nå enn jeg var da jeg ble konsernsjef for 15 måneder siden, sier Dragvik.

Hydrogenpros ordrereserve var ved utgangen av tredje kvartal på 341 millioner kroner, ned fra 416 millioner tre måneder tidligere.

Aldri vært sterkt

– Når tror dere dette markedet vil komme tilbake?

– Det spørs hva du mener med å komme tilbake. Dette markedet har egentlig aldri vært så sterkt, men det var veldig store forventninger for noen år siden. Disse forventningene er ennå ikke innfridd. Vi er imidlertid én av under en håndfull europeiske aktører som har levert store hydrogenprosjekter, noe som vil gi positive utslag fremover, sier Dragvik.

– Blir dette markedet sterkt noen gang?

– Det tror vi. Alternativet er å fortsette med olje og gass, og dermed CO2-utslipp. Vi ser en sterk vilje til å få til en endring.

– Det er rekordstore investeringer i spesielt solenergi, og til dels også i vindkraft. Etter hvert vil det trigge videre investeringer i verdikjeden for fornybar energi, som for eksempel hydrogen, sier Dragvik.

– Hvordan blir dere påvirket av at Donald Trump blir USAs neste president?

– Trump har tidligere uttalt seg negativt til både hydrogen, vindkraft og fornybar energi. Men det er ikke alltid så enkelt å tolke det han sier. Det er ikke lenge siden han var negativ til elektriske biler, mens han nå er for, av velkjente grunner.

– De samarbeidspartnerne vi har i USA, sier at valget av Trump ikke vil gi noen vesentlige endringer i de prosjektene vi jobber med der, sier Dragvik.