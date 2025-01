Arvestriden i JP Morgan forsterkes: Dimons høyre hånd slutter

JP Morgans president og driftsdirektør Daniel Pinto har kunngjort at han vil gå av med pensjon, melder Wall Street Journal.

61 år gamle Pinto har vært en av JPMorgans mest innflytelsesrike ledere og har vært president i banken seks år. Pinto ble lenge ansett som en potensiell etterfølger for den syv år eldre Dimon, men etter at presidenten ble vingeklippet av Dimon i fjor sommer dreide spekulasjonene snarere om hvor lenge han ville bli værende.

UT: Daniel Pinto går av med pensjon ved utgangen av 2026, men allerede i juni vil han overlate driftsdirektørstillingen til etterfølgeren sin. Foto: Bloomberg

Vil ikke overta etter Dimon

Onsdag ble det kjent at Pinto planlegger å gå av med pensjon ved utgangen av 2026, og ved å bli værende ut neste år sikrer Pinto seg en bonus verdt omtrent 25 millioner dollar.

Jennifer Piepszak skal etterfølge Daniel Pinto som driftsdirektør. Ifølge WSJ har Piepszak tidligere signalisert at hun ikke er interessert i å overta som sjef etter Dimon, noe som gjør arvestriden i JP Morgan ennå mer åpen.



Med Pinto ute og Piepszak uinteressert «på nåværende tidspunkt» reduseres antallet som rapporterer direkte til Dimon, og som kan være aktuelle til å overta lederrollen.

Elsker jobben

Ifølge WSJ er Marianne Lake, som leder forbrukeroperasjoner og Chase Bank, for øyeblikket den ledende kandidaten til å etterfølge Dimon. I tillegg regnes Troy Rohrbaugh og Doug Petno som aktuelle kandidater.

Dimon har lenge unngått å offentlig navngi en etterfølger, og i flere år har han dempet spørsmål om når han vil trekke seg, til tross for vedvarende spekulasjoner. Dimon har sagt at han planlegger å gi seg innen 2029, men at han sannsynligvis vil fortsette som styreleder i en periode etter det.

Så sent som søndag skal Dimon ha sagt at han elsker jobben sin og at han fortsatt ikke vet hvem hans etterfølger er.