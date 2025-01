Goldman Sachs mer enn doblet resultatet i fjerde kvartal , da investeringsbanken fikk 4,1 milliarder dollar i overskudd i 2024s siste kvartal, melder Bloomberg.

Til sammenligning hadde banken et overskudd på «bare» 2 milliarder dollar i samme periode året før.

For året sett under ett endte overskuddet på 14,3 milliarder dollar, som tilsvarer mer enn 162 milliarder kroner, opp fra 8,5 milliarder dollar i 2023.

Posisjonerer seg for fusjoner

Aksjekursen til Goldman steg 48 prosent i løpet av 2024, noe som gjorde dem til den best presterende aksjen blant de store amerikanske bankene.

– Jeg er oppmuntret av at vi har nådd eller overgått nesten alle målene vi satte i strategien for å vokse selskapet for fem år siden, sier adm. direktør David Solomon.

Etter et solid 2024 har nå banken posisjonert seg for en etterlengtet oppsving i fusjoner og oppkjøp etter å ha skrinlagt store deler av satsingen på forbrukermarkedet, skriver Bloomberg.

Inntektene for de siste tre månedene av året kom på 13,9 milliarder dollar, opp fra 12,7 milliarder i samme periode året før.

Rekordinntekter fra aksjehandel

Investment banking-avdelingen fikk inntekter på 2,05 milliarder dollar i fjerde kvartal, en økning på 24 prosent sammenlignet med samme periode året før.

Nettoinntektene fra aksjehandel steg med 32 prosent fra samme periode året før og endte på 3,45 milliarder dollar – noe Goldman kaller rekord.

På hele 2024 endte Investment banking med 7,7 milliarder dollar i inntekter, mens inntektene fra aksjehandel endte på 13,2 milliarder dollar – som er en oppgang på 16 prosent fra året før. Oppgangen kommer først og fremst av betydelig høyere nettoinntekter fra aksjemegling, spesielt innen derivater, og høyere inntekter fra aksjefinansiering.

Stødig inntektsvekst

Gebyrer fra rådgivning om fusjoner og oppkjøp var 960 millioner dollar i fjerde kvartal, opp fra 875 millioner dollar i samme periode året før. For hele året fikk Goldman inn 3,5 milliarder dollar i rådgivning, opp fra 3,3 milliarder.

Goldmans kapital- og formuesforvaltningsvirksomhet rapporterte en omsetning på 4,72 milliarder dollar i fjerde kvartal, opp 8 prosent fra samme periode året før. For hele året ble det til sammen 16,1 milliarder dollar, opp fra 13,9 milliarder i 2023.