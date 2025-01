Skal flytte til hovedlisten: Vil hente 30 millioner kroner fra småsparere

Integrated Wind Solutions ønsker å flytte noteringen sin fra Euronext Growth til hovedlisten Oslo Børs. I den forbindelse ønsker de å hente 30 millioner kroner. Emisjonen retter seg mot retail investorer i Norge, Sverige og Danmark.

«Vi er rett og slett blitt en finansielt sterk vekstmaskin i en vekstsektor,» sa rederisjef Lars-Henrik Røren til Finansavisen i november.

Selskapet opplyser at emisjonen gjennomføres for å oppfylle opptakskravet til antall aksjonærer i henhold til opptaksreglene til hovedlisten, samt for å utvide selskapets private investorbase. Selskapet venter å sende inn søknaden om overføringen på eller rundt 24. januar.

Tegningskursen vil bli satt til en rabatt på 10 prosent i forhold til den volumvektede gjennomsnittskursen på aksjene på Euronext Growth Oslo i løpet av søknadsperioden.

Aksjen handles ved børsslutt onsdag til 43,40 kroner per aksje.

Fornøyd rederisjef

Adm. direktør Lars-Henrik Røren forteller om en sterk vekst de seneste årene.

– IWS har gjennomgått en imponerende utvikling siden bestillingen av de to første CSOV-nybyggene i januar 2021, som senere ble utvidet til seks skip. Tre CSOV-er er nå i drift og leverer fortsatt fremragende resultater for våre kunder. Det fjerde skipet er på vei til Europa, og de to siste er planlagt levert senere i år. I tillegg opplever IWS Services og PEAK Wind sterk vekst, og oppnoteringen av våre aksjer på Oslo Børs markerer en milepæl og en naturlig videreføring som gjenspeiler en ny fase i vekstreisen for IWS, skriver rederisjefen i børsmeldingen.



IWS-aksjen er ned 7,26 prosent det siste året.