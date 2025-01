– Olje er ikke lenger en energisikkerhetsutfordring – det vil i stedet handle om gass, elektrisitet og først og fremst mineraler, sa Saudi-Arabias energiminister Abdulaziz bin Salman til deltakerne på det årlige Future Minerals Forum i Riyadh.



Energiministeren siktet til mineraler som er avgjørende for energiomstillingen og utviklingen av avanserte teknologier. Litium, kobolt, nikkel, grafitt, mangan er eksempler på sentrale mineraler. Kina kontrollerer for tiden rundt 60 prosent av verdens produksjon av sjeldne jordmineraler og metaller, det skriver CNBC.

Saudi-Arabia kunngjorde onsdag at de arbeider med en gruveinvestering på 100 milliarder dollar, med mål om å bli et globalt knutepunkt for både gruvedrift, mineralutvinning og bearbeiding. Kongeriket planlegger en betydelig utvidelse av leting etter litium og andre kritiske mineraler innenfor sine egne grenser.

– I dag har enkelte land opptil 50 prosent eierskap i noen av de mest nødvendige og kritiske mineralene. Land konkurrerer om å få tilgang til kritiske mineraler og sikre sine egne forsyningskjeder. Et kappløp for å sikre tilgang til ressurser vil til slutt føre til høyere utslipp, høyere metallkostnader og høyere energipriser, sa energiministeren.



Kritiske mineraler og sjeldne jordmetaller er avgjørende for fornybar teknologi som solcellepaneler og vindturbiner, som står sentralt i mange lands innsats for en energiomstilling bort fra fossile brensler. Kina raffinerer 95 prosent av verdens mangan, til tross for at landet selv utvinner mindre enn 10 prosent. Grunnstoffet brukes i både batterier og stålproduksjon.

Enormt energibehov til kunstig intelligens

Abdulaziz bin Salman peker på det enorme energibehovet som kommer med utviklingen i kunstig intelligens.

– Mer kunstig intelligens og flere datasentre betyr mer energiforbruk. Du har AI, datasentre, gruvedrift og kryptomining, kan du forestille deg hva som vil skje med energibehovet?, spør bin Salman.

– Jeg liker virkelig ikke tanken på å være energiminister på den tiden, fortsatte energiministeren.

Å styrke mineralsektoren og investere i en nasjonal forsyningskjede er en del av Saudi-Arabias Vision 2030-strategi for å diversifisere økonomien bort fra olje.