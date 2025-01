Trump om «episk» våpenhvile: – Kunne aldri skjedd uten vår historiske valgseier

Onsdag ettermiddag skrev Donald Trump at de var kommet frem til en avtale om gislene i Midtøsten.

«Vi har en avtale for gislene i midtøsten. de vil bli løslatt snart. Takk!,» skrev Trump på Truth Social.

Om lag en halvtime senere kom det en ny melding fra den påtroppende presidenten, der han tok æren for våpenhvilen mellom Israel og Hamas. Meldingen kom også på Truth Social, som er eid av det børsnoterte Trump-selskapet, Trump Media & Technology Group.

«Denne episke våpenhvileavtalen kunne bare blitt mulig som et resultat av vår store seier i november. Den sendte et tydelig signal til hele verden om at min administrasjon ville søke fred og forhandle frem avtaler for å sikre tryggheten til alle amerikanere og våre allierte. Jeg er henrykt over at amerikanske og israelske gisler nå vil returnere hjem og gjenforenes med sine familier og kjære,» skrev Trump onsdag ettermiddag.



Tett samarbeid

Den påtroppende presidenten skriver at han jobbe tett med USAs allierte for å forsikre seg om at Gaza aldri igjen vil bli et tilfluktssted for terrorister. I tillegg vil han utvide Abraham-avtalene som Trump satte i gang i sin første periode som president. Avtalen knytter Israel tettere med fire sunni-muslimske land. Avtalen består av Israel, Bahrain, De Forente Arabiske Emirater, Marokko og Sudan.

«Med denne avtalen på plass vil mitt nasjonale sikkerhetsteam, gjennom innsatsen til spesialutsending til Midtøsten, Steve Witkoff, fortsette å jobbe tett med Israel og våre allierte for å sikre at Gaza ALDRI igjen blir et tilfluktssted for terrorister. Vi vil fortsette å fremme FRED GJENNOM STYRKE i regionen, samtidig som vi bygger videre på fremdriften fra denne våpenhvilen for å utvide de historiske Abraham-avtalene. Dette er bare starten på store ting som venter både for USA og verden!», fortsatte den påtroppende presidenten.

Trump sparer ikke på komplimentene til seg selv og det han har oppnådd før han inntar Det hvite hus. Han mener det er flere seire i vente for USA i tiden som kommer.

«Vi har oppnådd så mye uten engang å være i Det hvite hus. Bare forestill deg alt det fantastiske vi kan utrette når jeg vender tilbake til Det hvite hus og min administrasjon er fullt etablert, klare til å sikre flere seire for USA!», skrev Trump.