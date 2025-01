JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo, Morgan Stanley og BlackRock. Siden desember har alle som en forlatt klimagruppen Net-Zero Banking Alliance (NZBA), som er en gruppe banker forpliktet til å tilpasse sin utlåns- og-investeringsstrategi til netto null innen 2050.

– Fremover vil det sannsynligvis bli like enkelt å få aksept for finansiering til oljeutvinning som til karbonfangstprosjekter. Dette kan føre til en langsommere grønn omstilling. Samtidig kan de som nå velger grønne prosjekter oppnå like god avkastning som andre investeringer, forutsatt at riktig prising finner sted, sier investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss.

Han understreker at markedets største reaksjoner ligger bak oss.

– Ingen god kombinasjon

– Spesielt i 2020 så vi en stor oppblomstring innen fornybar energi, men dette avtok fra 2021. Indekser som måler avkastningen til amerikanske fornybarselskaper viser at verdiene har halvert seg siden begynnelsen av 2021. Til sammenligning har det brede markedet, representert ved S&P 500, steget med 55 prosent, påpeker han.

Næss viser til Nasdaq Clean Edge Green Energy og mener bankenes raske tilpasning kan forklares delvis av politiske signaler.

– Når Trump signaliserer en mindre «woke» holdning til fornybart, har bankene tilpasset seg. Dårlig avkastning, kombinert med et negativt syn på «woke-investeringer» er ingen god kombinasjon, sier han.

Klimagruppen har vært under massiv kritikk fra republikanske politikere i USA, som har kalt initiativet «woke kapitalisme». For eksempel ble finanskjempene BlackRock, Vanguard og State Street saksøkt for brudd på antitrust-lover da de angivelig skal ha undertrykt kullindustrien ved å bruke klimavennlige investeringsstrategier.

Større krav om lønnsomhet

På spørsmål om investorer nå vil stille større krav til lønnsomhet, svarer Næss bekreftende.

– Absolutt. Situasjonen for noen år siden, hvor man investerte i prosjekter med tvilsom lønnsomhet, var ikke sunn.

Han peker på at grønne investeringer i rentemarkedet også allerede har opplevd stor motgang.

– MSCI sin globale obligasjonsindeks viser at investorer som har kjøpt en bred portefølje av grønne obligasjoner har tapt 15,5 prosent de siste fire årene. Selv i rentemarkedet har grønne investeringer vært en utfordring, avslutter Næss.