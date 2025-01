Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen torsdag:

Investor Tore Aksel Voldberg vil selge Skøien Hovedgaard for 500 millioner kroner . Med på kjøpet får man over 200 avvik og en årlig strømregning på 750.000 kroner.

Eiendomsmegler Terje Tinholt påpeker at om tilstandsgradene eller strømkostnaden er et problem, så er det ikke rette kjøper. Han forklarer at det er en stor og eldre eiendom der det er høyt under taket, og sier det koster å drifte slottet og.

99 prosent av verdiene i videoselskapet Huddly er tapt siden børsnoteringen for fire år siden. Nå vil Jon Øyvind Eriksen, investor og påtroppende styreleder, løfte selskapet til nye høyder.

Han ser på Huddly som et attraktivt investeringscase og har selv skutt inn 38 millioner kroner. Eriksen mener selskapet har vært riktig posisjonert med tanke på kunstig intelligens og bruk i videokonferanse, og at det nå bare gjelder å få fart på salget.

Spanias sosialistiske statsminister, Pedro Sanchez, vil innføre 100 prosent skatt på eiendomskjøp for kjøpere fra utenfor EU. Eiendomsmegler Anders Langtind tror dette vil føre til priskollaps for spanske ferieboliger, og sier markedet kommer til å punktere.

Spanske eiendomsadvokater derimot, tviler på at Sanchez får gjennomslag. De driver nå med brannslukking, og oppfordrer til tålmodighet mens man venter på ytterligere avklaring.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om konkursen i håndballklubben Vipers i Kristiansand. Det som er overraskende, er at noen er overrasket over konkursen.

Det er så trist det kan være, men vi snakker om et håndballag. Det er ikke gull å finne der. Alle som ikke er blinde, så hva som ville skje. Trolig burde konkursen kommet litt ut i 2024, noe som hadde reddet tilhengerne fra å kaste gode penger etter dårlige, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Norge: BNP november, kl. 08.00

Norge: SSB konjunkturbarometer 4. kv., kl. 08.00

Norge: Norges Bank utlånsundersøkelse 4. kv., kl. 10.00

Japan: Produsentpriser desember, kl. 00.50