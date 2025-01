Norges største kapitalforvalter, Storebrand Asset Management, flagger ut alle norskregistrerte aksje- og rentefond til Sverige.

– Det er jo ikke positivt for norsk fondsnæring at vi har valgt å ta denne beslutningen. Samtidig er det det rette å gjøre for oss, men det kommer med en liten bismak, helt klart. Vi må tenke på at vi kan levere det vi skal for våre kunder, og organisere oss slik at vi er konkurransedyktig. Dette vil pr. nå styrke posisjonen i det nordiske finansmarkedet. Vi har hatt betydelig vekst gjennom de siste årene, og det er klart at det gir oss en verdi å samle verdipapirfondene, sier toppsjefen i Storebrand Asset Management, Jan Erik Saugestad til Finansavisen.

Hva dette betyr for kundene: Ingen endring i Investeringsstrategiene. Ingen endring i forvaltningsteamene. Kunderådgivere og støttetjenester vil fortsette som før. Samme standard for rapportering og informasjon. Fondene vil fortsatt være tilgjengelige i norske kroner. Rentefond vil gå fra utbyttebetalende til å bli akkumulerende. Storebrand

– Pekt på i flere år

Storebrand forvalter over 1.000 milliarder kroner og inkluderer også fondsforvalterne Skagen og Delphi. 400 milliarder er under forvaltning i Norge.

Utflaggingen kommer av misnøye rundt en rekke juridiske regler som påfører norske forvaltningsselskaper en ulempe i konkurranse mot utenlandske selskaper.

Spesielt rentefond har en solid ulempe av å være registrert her til lands. I Norge blir rentefond løpende beskattet, mens i Sverige blir det kun utløst skatt ved realisering. Sammen med andre særnorske regler har det skapt stor frustrasjon blant kapitalforvalterne. De krever nå endring fra myndighetene og at man får samme rammebetingelser som våre naboland for å kunne konkurrere på lik linje med andre.

– Det har vært en sum av flere ting. For det første gir det operasjonelle fordeler å samle fondene på en domisil. Regulatoriske forhold er også viktig for konkurransekraften. Dette går på hvordan man implementerer EU regelverk og nasjonale forhold. Dette er forhold som har vært diskutert i flere år og omfatter både inntektsføringsavtaler og selvfølgelig skattemessige behandling av rentefond.

– Vi har pekt på dette over flere år og kapitalforvaltning som næring har fått lite oppmerksomhet fra politisk hold og departementer, sier toppsjefen.

Flyktningsstrøm

Saugestad utelukker ikke muligheten for å flytte tilbake til Norge dersom det skjer endringer.