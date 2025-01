(Saken oppdateres)

Oslo Børs satte ny toppnotering onsdag, og ved åpningen torsdag ble det satt ny intradag all-time high på 1.501,03 poeng.

Klokken 10:30 står hovedindeksen i 1.492,00 poeng, opp 0,07 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1.233 millioner kroner.

Opptur

Oppdrettsgiganten Mowi hadde rekordhøyt slaktevolum i fjerde kvartal, og det operasjonelle driftsresultatet ble høyere enn analytikerne ventet. Det sender aksjen opp 3,66 prosent til 209,80 kroner som dagens nest mest omsatte.

Selskapet melder om et operasjonelt driftsresultat på 226 millioner euro i kvartalet, mens analytikerne på forhånd hadde sett for seg et resultat på 202 millioner euro.

Halvlederprodusent Nordic Semiconductor stiger 1,36 prosent til 111,80 kroner. Verdens største halvlederprodusent, Taiwan Semiconductor, leverte i morges fjerdekvartalstall som var bedre enn ventet på både topp- og bunnlinjen.

Dagens vinner er videoselskapet Huddly, som stiger 46,98 prosent til 0,28 kroner.

– Jeg vurderer Huddly som et attraktivt investeringscase. Hvis de som utvikler Microsoft Teams vil bruke utstyr fra Huddly, viser det at utstyret er i verdensklasse, sa Jon Øyvind Eriksen (60), investor og påtroppende styreleder i Huddly, til Finansavisen.

Fall i tank

Etter å ha steget kraftig de siste to ukene, faller John Fredriksens tankrederi, Frontline, nå 2,08 prosent til 207,60 kroner. Siden nyttår har aksjen styrket seg med over 30 prosent.

Bakgrunnen for oppgangen er den kraftige rateoppgangen i stortankmarkedet, og i løpet av to dager har disse steget fra 34.000 til over 60.000 dollar dagen.

– Den betydelige oppgangen i VLCC-ratene og da særlig på ruten fra Persiabukten til Asia, har vært drevet av en høy slutningsaktivitet, som har resultert i færre tilgjengelige VLCC-er i Persiabukten. Det er ikke tvil om at også nye sanksjoner mot russisk oljeeksport har også bidratt til et bedre sentiment, sier Clarksons-analytiker Jørn Bakkelund, til Finansavisen.

Også Hunter Group har steget voldsomt hittil i 2025. Torsdag er imidlertid aksjen ned 11,11 prosent til 1,68 kroner. Siden nyttår er aksjen imidlertid fortsatt opp over 250 prosent. Okeanis Eco Tankers er ned 1,06 prosent til 280 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med mars-levering er ned 0,3 prosent til 81,80 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,17 prosent til 79,90 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 81,10 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Equinor faller 1,2 prosent til 287,70 kroner, mens Vår Energi svekkes 1,66 prosent til 38,50 kroner.

Aker BP er opp 0,82 prosent til 257,40 kroner. Selskapet la i morges frem en produksjonsoppdatering for fjerde kvartal, som viste en nettoproduksjon på 449.200 fat oljeekvivalenter pr. dag. Det er en oppgang fra 414.700 fat pr. dag i kvartalet før.