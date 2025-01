Høyre vil la oljefondet investere i våpenselskaper

Høyres Ine Eriksen Søreide mener dagens politiske føringer på oljefondet utgjør et paradoks, med ulike retningslinjer for statsbudsjett og oljefond.

– Det gir ikke mening at Norge med den ene pengesekken kjøper kampfly fra Lockheed Martin, mens vi med den andre pengesekken ikke har lov til å investere i selskapet, sier hun til Dagens Næringsliv.

Oljefondet har strenge etiske retningslinjer for hvilke selskaper det kan investere i. Fondet kan blant annet ikke investere i selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer, produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper, eller som selger våpen eller militært materiell til visse land.

Høyre mener at tiden er moden for å gå igjennom grensedragningen for forsvarsindustrien på nytt.

– Formålet med oljefondet er finansiell avkastning, og det kan være gode muligheter i forsvarsindustrien fremover. Å justere de etiske retningslinjene betyr at forvalterne kan få en større mulighet til å investere i denne sektoren, men kun dersom fondets ordinære investeringsprosesser peker på at dette er riktig, sier Høyre-nestleder Henrik Asheim.