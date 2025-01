Analytiker Roy Tilley i Arctic Securities oppjusterer kursmålet for Storebrand fra 127 til 130 kroner. Holdanbefalingen gjentas.

Tilley venter et konsernresultat på 1,3 milliarder kroner og et justert resultat pr. aksje på 2,40 kroner for fjerde kvartal, som representerer en liten nedgang fra et sterkt tredje kvartal.

For 2025-2026 er estimatene løftet med om lag 2 prosent, hovedsakelig grunnet positive effekter fra aksjemarkedene og rentenivåer. Solvensgraden i fjerde kvartal ventes å være rundt 200 prosent før fratrekk for et sannsynlig tilbakekjøpsprogram, men utbyttekapasiteten for 2024 ser ut til å være begrenset av likviditet i konsernets holdingselskap, opplyses det.

Analysefakta Aksje: Storebrand Meglerhus: Arctic Securities Kursmål: 130 (127) Anbefaling: Hold (Hold)

Arctic Securities modellerer et utbytte på 5,00 kroner pr. aksje, et ekstraordinært utbytte på 1,00 kroner og et tilbakekjøpsprogram på 1,5 milliarder kroner for 2025.

Analytikeren peker videre på at kapitalfrigjøring fra datterselskaper vil være avgjørende for å øke utbyttene utover disse nivåene, og dette vil avhenge av dialogen med Finanstilsynet. Storebrand forventes også å dra nytte av CRR3-regelverket som trer i kraft i 2025, noe som kan gi kapitallettelser på mellom 500 og 800 millioner kroner.

Tilley mener at aksjens oppside nærmest er tatt ut etter en sterk utvikling i 2024, men nevner at en eventuell positiv konklusjon i ESA-saken om offentlige pensjoner kan være en trigger for aksjekursen, selv om den sannsynligvis ikke vil påvirke kortsiktige estimater nevneverdig.

