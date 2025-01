Stor interesse for kroner i valutamarkedet

Norske kroner har fått økt interesse i valutamarkedet den siste tiden, ifølge flere meglerhus som JPMorgan og Crédit Agricole.

Så langt i år har japanske yen styrket seg 0,7 prosent mot kronen, dollaren er opp 0,07 prosent, mens euroen har svekket seg 0,78 prosent, og britiske pund er ned 2,54 prosent.

Torsdag ettermiddag koster én dollar 11,39 kroner, euroen handles for 11,70 kroner, og pundet står i 13,88 kroner.

8 av 10 dager med kjøp

I forrige uke var det «betydelig kjøpsinteresse» for norske kroner, ifølge sjef for G10-valutastrategi i Crédit Agricole, Valentin Marinov. Deres data peker på kjøp fra hedgefond og Corporate and Investment Banking (CIB), men salg fra banker, bedrifter og investorer.

Ifølge valutatrader Laoise Ní Thighearnaigh, JPMorgan, har systematiske fond nettokjøpt norske kroner 8 av de 10 siste handelsdagene.

«NOK har endelig funnet støtte etter oppgangen i oljeprisen», skriver hun.

«Det er interessant å se at oljeprisen fortsetter oppover etter overskrifter om 6 ukers våpenhvile mellom Hamas og Israel, men også Trumps kommentarer på Truth Social om at vindmøller er en økonomisk katastrofe, og at Trump ikke vil bygge en eneste [vindmølle] under presidentperioden hans. Men jeg forblir i stor grad på sidelinjen for NOK, og foretrekker i stedet å forbli short i GBP/SEK», skriver valutatraderen i et notat torsdag.