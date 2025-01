Her er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen fredag:



Boligmarkedet i Oslo er på kokepunktet. Prisene ligger i snitt 5 prosent over prisantydningene, og volumet er opp med 60 prosent fra samme tid i fjor.

Christian Falkenberg, megler hos Privatmegleren, sier det er helt vanvittig om dagen. Han har vært i bransjen siden 1990-tallet og kan bare huske én eller to ganger tidligere med like elleville tilstander.

Folk etterlyser mindre bullshit. Det sier Henrik Asheim, nestleder i Høyre, som advarer mot å stemple politiske standpunkter som populistiske.

Han sier dette er grunnen til at Høyre nå tar noen oppgjør med seg selv og at de er tydelig på at det er politikerne, ikke byråkratiet, som skal bestemme. Han varsler også at uenighetene mellom Høyre og Arbeiderpartiet kommer til å bli tydeligere frem mot valget.

Bollekjeden Bit solgte 5 millioner boller og økte omsetningen til en kvart milliard kroner i fjor. Nå åpner den to nye avdelinger på rappen, én på Nationaltheatret stasjon i Oslo og én rettet mot innenlandstrafikken på Oslo lufthavn Gardermoen.

Bit eies 100 prosent av Jonas Grønvold og hans familie. Ifølge Grønvold er omsetningen best på trafikknutepunkter, men også veldig god på kjøpesentre.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Norges batterisatsing.

Ledelsen i Morrow har måttet fortelle Arendal kommune at 60 ansatte vil bli sagt opp. Og DN kan fortelle at Beyonders planer om batterifabrikk utenfor Haugesund er lagt på is, og at Beyonder i stedet skal leie produksjonskapasitet i Kina.

Kanskje Hegnars Batterifabrikk må til Kina også, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Makro:

Norge: Skatteregnskap desember, kl. 08.00

Kina: Boligpriser desember, kl. 02.30

Kina: BNP 4. kv., kl. 03.00

Kina: Industriproduksjon desember, kl. 03.00

Kina: Detaljhandel desember, kl. 03.00

Kina: Investeringer desember, kl. 03.00

Kina: Arbeidsledighet desember, kl. 03.00

UK: Detaljhandel desember, kl. 08.00

Spania: Handelsbalanse november, kl. 10.00

ØMU: Driftsbalanse november, kl. 10.00

ØMU: Inflasjon desember endelig, kl. 11.00

USA: Byggetillatelser desember, kl. 14.30

USA: Boligbygging desember, kl. 14.30

USA: Industriproduksjon desember, kl. 15.15

Annet:

IMF: World Economic Outlook, kl. 15.00

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00

Utenlandske:

Schlumberger