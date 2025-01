Grådigheten brer om seg

Hovedindeksen har bare siden årsskiftet gått over fire prosent, uten at det hverken på makro- eller selskapssiden har kommet noen børsstøttende data. Tvert imot. For eksempel fortsetter lange amerikanske statsobligasjonsrenter å stige. Bare siden begynnelsen av desember og frem til i dag har de steget med rundt 60 basispunkter. Den massive renteoppgangen viser først og fremst hvor usikre renteinvestorene er med tanke på hva Trump vil komme opp med av nye finanspolitiske stimulanser, i sin tur potensielt utløsende for nye inflasjonsrunder med tilhørende renteuro. Uansett er oppgangen direkte truende for nye Wall Street-byks, da økte langrenter umiddelbart reduserer nåverdien av selskapenes kontantstrømmer.

Energiaksjene leder an i børsoppsvinget så langt i år, med en snittopptur på rundt åtte prosent. Oljeprisen har kommet opp i rundt 80 dollar fatet, og forklarer mye av sektoroppsvinget – men oljeprisoppgangen henger ikke på støttende markedsrapporter. Tvert om, for i en ny bransjerapport knuser amerikanske energimyndigheter alt håp om en langvarig prisoppgang. EIA – som er amerikanske energimyndigheters statistikkfløy – spår en massiv tilbudsvekst fremover som bare i år vil ta snittprisen ned til 74 dollar fatet. I 2026 forventes en snittpris på 66 dollar fatet. Oljeprisen er også utsatt, peker EIA på, for større volumer fra Opec, etter at de har holdt tilbake olje over en lengre periode.

Vi gjentar derfor våre formaninger i forbindelse med Kapitals bransjeanalyser for 2025. Der stiller vi oss gjennomgående skeptiske til energiaksjer i 2025, særlig fordi vi forventer en svekket oljepris.

Sparebankene går videre

Derimot er vi fortsatt positive til finansbransjen som sådan, herunder børsens egenkapitalbevis. De tikker jevnt opp i kurs, og drives først og fremst av nye positive analyser som peker på den sterke bankinntjeningen som ikke i stor nok grad er innbakt i dagens kurser. SpareBank 1 SMN, som fortsatt er i Kapital-porteføljen, har siden årsskiftet steget rundt fire prosent. Ytterligere kursoppgang kan være i sikte, slik vi ser det, også med tanke på de store utbyttene som nå etter hvert skal utbetales.

Nordic Semiconductor er også en del av Kapital-porteføljen, og IT-selskapet får nå god drahjelp av stadig flere positivt innstilte analytikere. Senest i dag hevet Carnegie kursmålet på Nordic Semiconductor-aksjen til 162 kroner, vel 40 prosent over dagens nivåer. Meglerhuset tror blant annet omsetningstallene bedres utover i 2025 når selskapet drar nytte av en bedring i sluttmarkeder, sammen med reduserte lagerjusteringer blant kunder og distributører.

Kapitals anbefaling er fremdeles at det kan være lurt å trå varsomt på Oslo Børs i en verden med flere fallgruver. Det inkluderer den korreksjonsfaren som ligger og ulmer på Wall Street når vi vet hvor stivt priset aksjene der er. Kommende børsuke vil antagelig styres av hva Trump kommer opp med av økonomiske signaler, noe som også er et godt argument for å ikke være fullinvestert på børsene.