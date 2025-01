Positiv ukeslutt på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,5 prosent, Dow Jones stiger 0,7 prosent mens S&P 500 er opp 0,9 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,57 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 4,3 prosent til 15,88.

Nvidia stiger 1,6 prosent i åpningsminuttene.

«Drahjelpen fra de store teknologigigantene har vært mindre i det siste. Det begynner kanskje å bre seg en viss bekymring for at Nvidias monopol på databrikker til KI-modeller går mot slutten. Samtidig kan Bidens siste eksportrestriksjoner begrense etterspørselen etter amerikanske databrikker fra nye markeder», skriver Nordea Markets i en ny rapport.

Boligbygging

Boligbyggingen i USA steg 15,8 prosent på månedsbasis i desember, til en sesongjustert årstakt på 1,50 millioner boliger. Ifølge Trading Economics var det ventet en årstakt på 1,32 millioner boliger, ifølge Trading Economics.

Antall nye boligbyggingstillatelser falt i samme periode 0,7 prosent til en årstakt på 1,48 millioner. Det var på forhånd ventet en årlig takt på 1,46 millioner.