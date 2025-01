Goldman Sachs har besluttet å gi konsernsjef David Solomon og driftsdirektør John Waldron en betydelig økonomisk kompensasjon for å beholde dem i sine stillinger.

Ifølge Financial Times har banken tildelt hver av dem en retention-bonus på 80 millioner dollar, som etter dagens dollarkurs tilsvarer rundt 900 millioner kroner hver.

En retention-bonus er et økonomisk insentiv som tilbys for å oppmuntre ansatte til å bli værende i selskapet over en viss periode. Bonusene vil først være fullt opptjent etter fem år, og de gis i form av aksjer.

Dette tiltaket kommer etter spekulasjoner om Solomons fremtid som toppleder, og det er et svar på bankens behov for å utvikle en mer konkurransedyktig kompensasjonsmodell, ifølge selskapet.

I tillegg får Salomon en lønnsøkning på 26 prosent, som bringer konsernsjefens årslønn opp til rundt 450 millioner kroner.

David Solomon har hatt en utfordrende periode som leder siden han tok over i 2018, inkludert en mislykket satsing på forbrukslån som resulterte i et tap på over 7 milliarder dollar. Til tross for dette har Goldman Sachs rapportert sterke resultater, med et overskudd på 14,28 milliarder dollar i 2024, en økning på 68 prosent fra året før.

Banken har også opplevd betydelige tap av partnere og ledere til private equity-firmaer og kapitalforvaltere, noe som har økt behovet for å sikre stabilitet i ledelsen. Styret har uttalt at bonusordningene er utformet for å «sikre stabilitet, opprettholde fremdrift og styrke en solid etterfølgerplan».

Denne artikkelen er laget med hjelp av AI, og kvalitetssikret av Finansavisens journalist.