Trump-krypto stiger over 16.000 prosent på 12 timer

Påtroppende president i USA, Donald Trump, har laget sin egen kryptovaluta, eller memecoin, kalt TRUMP.

Den ble lansert rundt kl. 04 norsk tid lørdag til en pris på 0,1824 dollar. I 16-tiden samme dag stod den i 30 dollar, altså en oppgang på over 16.347 prosent. Det gir en total markedsverdi på 30 milliarder dollar, som for øvrig er mye større enn selskapets hams – Trump Media & Technology Group Corp – med en markedsverdi på rundt 8,7 milliarder dollar.

Kraftig oppgang i Trumps nye kryptovaluta Meteora / TradingView

Kryptoekspert Torbjørn Bull Jenssen, sjef i kryptoselskapet K33, har fått med seg Trumps siste stunt, skriver E24.

– Det er mye sirkus i denne bransjen, sier han.

– Dette er en form for digitale fotballkort. Det er ikke en kryptovaluta, men et samleobjekt. Det er som når kjendiser setter navnet sitt på en klokke eller noe lignende for å tjene penger på det, forklarer han.

– Dette er en måte for Trump å tjene penger på sin kjendisstatus og på at han er president. Men det er ikke uredelig, selv om det er spektakulært at en president selger digitale samlekort, legger han til.