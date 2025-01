Bank of America spår betydelig oppside i flere aksjer foran den kommende kvartalssesongen. Ifølge CNBC er United Airlines en av aksjene storbanken har troen på.

– Vi forventer at United Airlines leverer sterke tall for fjerde kvartal 2024 og gir en optimistisk guiding for første kvartal 2025, over konsensus, sier analytiker Andrew Didora.

United-aksjen nådde en kurs på 108 dollar ved børsslutt fredag. Bank of America hevet nylig kursmålet til 120 dollar pr. aksje, en oppside på 11 prosent fra dagens kurs. Optimismen til aksjen kommer av flyselskapet Deltas sterke kvartalstall forrige uke.

United rapporterer kvartalstall tirsdag 21. januar.

Warner Bros Discovery

Andre favoritter hos storbanken inkluderer underholdningsgiganten Warner Bros Discovery. Analytiker Jessica Reif Ehrlich mener kursfallet på 6 prosent det seneste året kan være en attraktiv kjøpsmulighet.

– Utfordringene til selskapet vil nok også reflekteres i tall for fjerde kvartal, sier Ehrlich.

– Vi mener likevel at Warner Bros Discovery sitter på en overbevisende portefølje av verdifulle eiendeler, fortsetter hun.

Selskapet rapporterer kvartalstall 27. februar.

Birkenstock

Birkenstock er en annen aksjefavoritt som rapporterer kvartalstall i slutten av februar. Analytiker Lorraine Hutchinson mener selskapet har betydelig potensial for videre vekst.

– Vi ser på Asia som et stort sett uutnyttet vekstmarked, sier hun.

Til tross for at aksjen har steget 20 prosent det seneste året, ser Hutchinson rom for videre vekst.