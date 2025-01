Gull som glitrer og oljejoker Nord

Markedet er imidlertid ustabilt og utsatt for forstyrrelser på tilbudssiden. Kasakhstanske Kazatomprom, som står for en femtedel av verdens uranforsyning, har vært nødt til å redusere sine produksjonsmål betraktelig. Og eksporten fra Russland, med 44 prosent av den globale urananrikningskapasiteten, kan når som helst begrenses som svar på vestlige sanksjoner.

Billigere og dårligere kaffe?

Hva så med kaffeprisen? Her strides de lærde. I 2024 steg prisene på arabica-bønner til det høyeste nivået på et tiår etter en dårlig sesong med frost i Brasil, som står for 40 prosent av den globale produksjonen. Det skapte større etterspørsel etter robusta-bønner av lavere kvalitet, som oftest brukes i instant-kaffe, ifølge The Economist.

Produsenter av mer avansert kaffe begynte å inkludere en høyere andel robusta i sine vanlige blandinger. Men store tørkeperioder har også rammet Vietnam, den største dyrkeren av denne typen bønner.

Videre har problemer med skipsfarten gjennom Rødehavet økt presset på leveransene. Bønnelagrene er lave, så det er en reell risiko for at 2025 blir et kaffeår preget av høyere priser og mildere smaker. Med andre ord dårlige nyheter for både den prisbevisste og den kvalitetsbevisste kaffedrikker.

Men nylig er det kommet mer regn i de tørkerammede produksjonsområdene, og nederlandske Rabobank tror endog kaffeprisene vil falle i 2025 fordi produksjonen er blitt så lønnsom at tilbudet vil utvides.

Selv om prisen på kaffebønner faller, vil imidlertid salgsprisen til sluttforbrukeren trolig forbli høy på grunn av forstyrrelsene i logistikkjedene.





Tollmurer

20. januar innsettes Donald Trump som president i USA for andre gang, og snart får vi kanskje vite mer om effektene av tollmurene han har varslet.

USA importerte landbruksprodukter verdt rundt 195 milliarder dollar i 2023, ifølge Rabobank. Denne kurven inkluderte alkohol, frukt og grønnsaker, sukker, oster, vegetabilske oljer, kaffe og kakao.

Dersom Kina som ventet blir hardest rammet av tollmurene, er det spesielt importen av matolje som vil påvirkes. Kinesisk gjengjeldelse vil så kunne ramme soyabønnene produsert av amerikanske bønder, som har Kina som et viktig eksportmarked.

Oljejoker Nord

Så hvilke råvarer har de mest lovende utsiktene for 2025? Ser man på prisanslagene innhentet av Trading Economics, er det gass, appelsinjuice, palmeolje, kakao og te som ligger an til best prisoppgang.

Men hjemme i Norge er det som kjent bare én råvare som virkelig gjelder: olje. Og utviklingen i oljeprisen forblir avgjørende for stemningen på Oslo Børs. Oljeprisen er i skrivende stund opp rundt syv prosent hittil i januar, og skulle den gode trenden fortsette, tåler vi kanskje at appelsinjuicen og cappuccinoen blir et par kroner dyrere.

Henrik Sommerfelt

Head of Scandinavia, CMC Markets