Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen mandag:

Erlend Folleggs hyttemillioner endte i blondinevilla til 145 millioner kroner . Nå jages han mot konkurs av kreditorene.

Follegg solgte titalls hyttetomter på Hallingskarvet for 45 millioner, med løfte om vann, vei og kloakk. Kommunen har innført byggestopp, og mens hytteeierne fortviler, har Follegg ført pengene gjennom selskapsstrukturen sin, før han endte med en villa på Bygdøy til 145 millioner kroner som han ga til kona.

Petter Stordalen tok rett før jul grep som kan redusere formuesskatten for både ham og barna. Da ble det foretatt en liten kapitalutvidelse i Stordalen-familiens toppselskap, Strawberry Holding.

Dette gjør at de får flyttet tidspunktet for verdsettelse av verdiene i selskapet fra 31. desember 2023 til 31. desember 2024. Har man hatt store fall i verdiene, kan dette grepet kutte den private formuesskatten.

Aldri før har bedriftseiere klaget mer over norske skatter . Samtidig har det vært pengefest for bøndene.

Bøndene har fått skattelette på skattelette og 11 milliarder kroner i støtte. Totalt har de direkte tilskuddene til landbruket økt med 78 prosent siden 2022.

På lederplass spør Trygve Hegnar om de rike tar makten. Det er ikke bare av veldedighet at Elon Musk, Mark Zuckerberg og de andre blant tech-milliardærene stiller opp for Donald Trump. De har klare egeninteresser.

Det at de tar med sin antibyråkratiske stil og linje om at endringer må skje nå, er spennende. Hva kunne Musk gjort med Bane Nor og Zuckerberg med sykehusene? Kanskje lite, men det blir uhyre spennende å se hva de vil få til under president Trump, skriver Hegnar.

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalender:

Makro:

Norge: Byggeareal desember, kl. 08.00

Japan: Maskinordrer november, kl. 00.50

Kina: LPR referanserenter, kl. 02.15

Tyskland: Produsentpriser desember, kl. 08.00

Annet:

USA: Innsettelse av Donald Trump som ny president

USA: Børsene stengt pga. Martin Luther King jr. Day