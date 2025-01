– Det ble en dobbel positiv overraskelse i aksjemarkedet

I løpet av forrige uke steg DNBs portefølje med anbefalte aksjer 2,5 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs gikk opp 1,2 prosent.

Mowi og SalMar var aksjene i porteføljen som gjorde det best, med en kursutvikling på henholdsvis 9,0 prosent og 7,5 prosent. Verst gikk det med Vår Energi og Subsea 7 som falt henholdsvis 2,5 prosent og 0,7 prosent.

Mowi-oppdatering

Torsdag i forrige uke var Mowi ute med en markedsoppdatering, noe som førte til en kursoppgang på 2,6 prosent. Oppdrettsgiganten slaktet rekordhøye 502.000 tonn laks i 2024, opp 5,7 prosent fra et slaktevolum på 475.000 tonn året før.

I fjerde kvartal slaktet Mowi 133.500 tonn laks. Ved fremleggelse av tredjekvartalstallene kommuniserte selskapet til markedet at det ventet et slaktevolum på 132.100 tonn i perioden.

Ledelsen i Mowi meldte også at de venter et operasjonelt driftsresultat på 226 millioner euro i kvartalet, godt over Infront-konsensus på 202 millioner euro.

– Flere andre sjømatselskap hadde i forkant skuffet på sin trading-update. Gode tall fra Mowi ble derfor en ekstra positiv overraskelse – en dobbel positiv overraskelse, sier Paul Harper, strateg i DNB Markets, til Finansavisen.

– Denne uken er det stille i Norge rent makromessig, og oppmerksomheten vil derfor rettes mot Donald Trump og USA, sier Harper.

Denne uken gjør ikke DNB Markets noen endringer i den anbefalte porteføljen.