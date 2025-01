Oppdrettsgiganten Mowi slaktet rekordhøye 502.000 tonn laks i 2024. Det er en vekst på 5,7 prosent fra et slaktevolum på 475.000 tonn året før.

I fjerde kvartal slaktet Mowi 133.500 tonn laks. Ved fremleggelse av tredjekvartalstallene kommuniserte selskapet til markedet at det ventet et slaktevolum på 132.100 tonn i perioden.

I Norge var slaktevolumet i fjerde kvartal på 83.500 tonn, mens det i Chile og Skottland var på henholdsvis 22.500 og 17.000 tonn. I Canada endte slaktevolumet på 5.000 tonn, på Island var det på 3.500 tonn, mens slaktevolumet på Færøyene og Irland endte på 1.000 tonn hver.

I tillegg til slaktevolumene opplyser selskapet at det venter et operasjonelt driftsresultat på 226 millioner euro i kvartalet. Ifølge Infront-konsensus, ventet analytikerne i snitt at selskapet ville oppnå et operasjonelt driftsresultat på 202 millioner euro.

Mowi hadde ved utgangen av fjerde kvartal en netto rentebærende gjeld på cirka 1,87 milliarder euro.

Positive analytikere

Sjømatanalytiker Sander Lie i Pareto Securities kommenterer at sammenlignet med hans estimater leverte Mowi bedre oppdrettsmarginer i Norge og Canada, noe som helt veiet opp fra svakere marginer i de andre oppdrettsregionene. I tillegg leverte selskapets øvrige segmenter et godt fjerde kvartal, mener han.

«Totalt sett vil et sterkere fjerde kvartal løfte våre tall for driftsresultat i 2024 med 2 prosent, samtidig som vi ser mellom 1 til 3 prosent oppside i estimatene for 2025, på det som ser ut til å være en bedre kostnadsbase inn i første kvartal», skriver Lie i en oppdatering til kundene.

Investorene på Oslo Børs reagerte med å sende Mowi-aksjen opp nærmere fire prosent torsdag.

Sjømatanalytiker Bent Rølland i SEB, mener i likhet med Lie at oppdateringen fra selskapet var oppløftende.

«Totalt sett, positive tall for fjerde kvartal fra Mowi i dag tidlig. Investorene bør overveie å fortsette å akkumulere aksjer, etter vårt syn», skriver han.

Oppdrettsselskapet vil legge frem sin fulle fjerdekvartalsrapport 12. februar.