Wall Street Journal: Trump utsetter toll

USAs påtroppende president Donald Trump skal dele et omfattende memorandum mandag, melder Wall Street Journal (WSJ).

Det er ikke snakk om noen nye tollsatser, ifølge dokumentet, som WSJ har fått innsyn i. Trump utsetter dermed tollplanene.

– Det er her usikkerheten ligger nå, sier sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsholt Hov til Finansavisen.

VOLATILITET: Marius Gonsholt Hov mener vi må bli vant til svingningene fremover. Foto: Iván Kverme

Han forklarer at Trump ikke vil øke tollsatsene umiddelbart, men heller igangsette en omfattende gjennomgang av handelspolitikk og handelsforhold.

Dollaren faller markant etter artikkelen. Mot kronen faller valutaen 1,03 prosent til 11,31 kroner i skrivende stund. DXY, handelspartnervektet dollarindeks mot seks land, faller 0,95 prosent. Futurekontraktene på de amerikanske børsene steg i kjølvannet. Nasdaq-futuren er opp 0,8 prosent, mens S&P 500 og Dow Jones stiger 0,7 prosent.

– Vi må regne med volatilitet i tiden fremover. Det er nok en forsmak på hvordan den neste perioden kommer til å bli.



Store planer

Memorandumet ber også føderale etater om å undersøke USAs handelsrelasjoner. Kina, Canada og Mexico er pekt ut for gransking. Det er snakk om handelsunderskudd, urettferdige handelspraksiser, valutamanipulasjon, falske varer og de minimis-tollunntaket – tollfritt å importere varer som koster under 800 dollar.

En seniorrådgiver for Trump, som WSJ har snakket med, beskrev dokumentet som et forsøk på å legge frem en visjon for Trumps handelsagenda «på en balansert måte».

Ifølge Walter Bloomberg, som viser til påtroppende embetspersoner i Det hvite hus, har Trump tenkt til å innføre følgende:

Trumps planer Signere et memorandum om inflasjon. Oppheve mandatet om elektriske kjøretøy. Erklære nasjonal unntakstilstand ved Mexico-grensen. Sende ekstra personell, inkludert væpnede styrker, til grensen. Avvikle retten til statsborgerskap ved fødsel. Avskaffer føderale DEI-programmer (Diversity, Equity, and Inclusion). «Ingen spesifikk mål for oljeprisen» Gjeninnføre dødsstraff i saker om offentlig sikkerhet Dømme kriminelle karteller som terror organisasjoner Walter Bloomberg

Nyhetsbyrået Semafor melder at en av de første presidentordrene som Trump skal vedta, er etableringen av Department of Government Efficiency (DOGE).