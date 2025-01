Batteriaksje planlegger ny emisjon

Ensurge Micropower melder etter stengetid på Oslo Børs mandag at selskapet vurderer en rettet emisjon på mellom 35-50 millioner aksjer med en tegningskurs på én krone pr. aksje. Bruttoprovenyet vil altså bli det samme som utstedt antall aksjer.

DNB Asset Management har ifølge meldingen forpliktet seg til å tegne aksjer for 7 millioner kroner i emisjonen.

Styret foreslår videre at investorene i emisjonen tildeles én frittstående tegningsrett for hver andre aksje som tildeles i emisjonen. Hver tegningsrett gir rett til å tegne én ny aksje i selskapet til samme innløsningskurs som tegningskursen. Tegningsrettene kan utøves fra 26. september.

Nettoprovenyet fra emisjonen vil bli brukt til å finansiere selskapets drift og til generelle selskapsformål.

Videre foreslås det en reparasjonsemisjon.

Fremskritt

I meldingen trekker Ensurge frem flere fremskritt i utviklingen og produksjonen av solig-state mikrobatterier. Blant annet skal selskapet ha løst problemer med innkapsling, forbedringer av lekkasjerelaterte avvik på batteriytelsen, høyt utbytte av batteriproduksjonen og verifisert god kvalitet på batteriene.

«Ledelsen har opprettholdt kontinuerlig kontakt med flere potensielle kunder og partnere som har uttrykt interesse og nå ønsker å ta de kommersielle diskusjonene til neste fase. Fremover vil fokuset være på å definere batterienes egenskaper for å sikre at kundene mottar et «banebrytende» produkt som er skreddersydd til deres behov», skriver selskapet.

Produksjonsoppdatering

For å sikre at alle tekniske og produksjonsrelaterte forbedringer er fullstendig validerte, fokuserer selskapet nå på å produsere et statistisk signifikant antall batterier de neste ukene, opplyses det.

Dette er essensielt for å bekrefte overfor selskapets partnere at batteriene konsekvent oppfyller kvalitetskravene.

Når valideringsprosessen er fullført, vil selskapet begynne å sende 11-lags og 28-lags batterier til kunder og strategiske partnere i henhold til evalueringsavtaler mellom partene. Selskapet vil også fortsette utvikling og produksjon av 43-lags batterier, med leveranser som vil starte på et senere tidspunkt.