Ørsted fjerde kvartal: Nedskriving på 12,1 milliarder danske kroner

Den danske vindgiganten Ørsted kommer mandag ut med en oppdatering for fjerde kvartal. Ørsted presenterer et EBITDA-resultat for 2024 på 24,8 milliarder danske kroner. Det er på linje med selskapets guiding ifølge børsmeldingen.

Selskapet varsler mandag at de gjør nedskrivinger på 12,1 milliarder danske kroner i forbindelse med økte kapitalkostnader i USA. 4,3 milliarder danske kroner er på grunn av økte kapitalkostnader, 3,5 milliarder danske kroner er tilknyttet verdien av sjøbunnsleier utenfor østkysten, i tillegg til en nedskriving på 4,3 milliarder tilknyttet Sunrise-Wind prosjektet. Det sistnevnte prosjektet skrives ned på grunn av forsinkelser og kostnadsoverskridelser.

«I løpet av fjerde kvartal 2024 førte utviklingen av de langsiktige amerikanske rentene til en økning på 75 basispunkter i den vektede gjennomsnittlige kapitalkostnaden. Denne økningen påvirket verdien av USA-porteføljen negativt. Dette gjaldt hovedsaklig offshore-vind prosjektene, og førte til en nedskrivning på 4,3 milliarder danske kroner i kvartalet,» kommer det frem i børsmeldingen.



Adm. direktør i Ørsted, Mads Nipper skriver at de ikke har noen planer om å gå vekk fra USA som satsningsområde.

«Vi er fortsatt forpliktet til det amerikanske markedet på lang sikt, med potensialet for fornybar energi til å møte den voksende etterspørselen etter elektrisitet og skape tusenvis av industrielle jobber over hele USA. Vi fortsetter å navigere gjennom kompleksiteten og usikkerheten vi møter i en ny offshore-industri på det amerikanske markedet,» skriver Nipper i børsmeldingen.