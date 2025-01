Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

Postordrekonge Ivar Løge dobler pengene på børsen hvert fjerde år. Nå vurderer han å satse mer penger på Donald Trump. Løge peker på at Trump vurderer sin suksess etter hvor godt aksjemarkedet går, og mener det aldri har vært en mer aksjevennlig president i USA.

I fjor hadde Løge en avkastning på 49,7 prosent. Siden 2012 har han hatt en årlig snittavkastning på 16,8 prosent på Oslo Børs.

Musikkfestivalene By the Pond i Sandefjord og By the Border i Halden var på konkursens rand, men ledelsen solgte likevel billetter for millioner av kroner til nye arrangementer . Nå er festivalene konkurs, og billettpenger er tapt for publikummere.

Ifølge konkurskjennelsen er den samlede gjelden på 29 millioner kroner. Andre ingredienser i festivalkonkursene er flere advarsler fra revisor, artistnekt, barinntekter som gikk rett til artister og en ledelse som er uenig om emisjon.

John Fredriksen benytter et sterkt subseamarked til å bestille flere subseanybygg. Hvis han også erklærer alle opsjoner som hans private selskap Seatankers sitter med, kan investeringen i ny subseatonnasje komme opp i over 8,5 milliarder kroner.

Fredriksens nybyggprogram inkluderer også et stort antall tank- og tørrlastskip. Inkludert opsjoner er det snakk om 37 nybygg på privaten til totalt 34-35 milliarder kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om prisregulering på praiing av drosje. Det høres pent og greit ut, men drosjesjåførene vil nok finne mange måter å endre og forhøye prisene på når det skal tas hensyn til kjørelengde, kjøretid, helligdager, starttakster og trafikkaos.

Kunne de ikke bare sluppet alt fri? Det er ikke verdens vanskeligste yrke, og det er ingen menneskerett å være drosjesjåfør, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalender:

Resultat pr. 4. kv.:

Gigante Salmon: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Makro:

UK: Arbeidsledighet november, kl. 08.00

ØMU: Nybilregistreringer desember, kl. 08.00

Tyskland: ZEW-indeks januar, kl. 11.00

ØMU: ZEW-indeks januar, kl. 11.00

Russland: Driftsbalanse 4. kv., kl. 14.00

Canada: Inflasjon desember, kl. 14.30

Annet:

Protector Forsikring: Oppdatering om premievekst

World Economic Forum, Davos

Utenlandske:

3M, Netflix

Ekskl. utbytte:

Himalaya Shipping