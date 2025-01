Verdien av merkevaren Tesla sto i 43 milliarder dollar ved årsskiftet, viser en årlig undersøkelse fra London-baserte Brand Finance gjengitt av CNBC.

Dette er andre år på rad med verdifall, og verdien er ned hele 26 prosent fra 58,3 milliarder dollar for ett år siden. Året før sto varemerkeverdien i 66,2 milliarder dollar.

I den samme undersøkelsen kom Toyota ut som det mest verdifulle bilmerket på 64,7 milliarder dollar, foran Mercedes på 53 milliarder dollar.

– Musks politiske retorikk tynger

Det kraftige fallet i merkevareverdien står i skarp kontrast til aksjen Tesla, som steg over 60 prosent i løpet av 2024 og noterte seg for all-time high i desember. Derfra har kursen kommet litt ned, men Wall Street priser nå selskapet likevel til anselige 1.370 milliarder dollar.

ANALYSERER MERKEVARER: Brand Finance, ledet av David Haigh. Foto: LinkedIn

Brand Finance-sjef David Haigh hevder overfor CNBC at Musks politiske retorikk og offentlige person har sine ulemper.

– Det er folk som mener han er fantastisk, men mange som ikke gjør det. Vurderer du å kjøpe en elbil, er det svært sannsynlig at hans personlighet påvirker din oppfatning av om du vil kjøpe en av selskapets biler, men det er bare én av mange faktorer, sier han til nettstedet.

Forbikjørt av Mercedes og BYD

På undersøkelsens viktige kriterier «vurdering», «omdømme» og «anbefaling» scoret Tesla svakere over hele linjen i sine viktigste markeder – USA, Europa og Asia.

Kriteriet «vurdering» viser om folk vurderer å kjøpe, «omdømme» hvor høyt respondentene rangerer et merke i gjennomsnitt på en skala fra 1 til 10, mens «anbefaling» indikerer om folk er troende til å snakke positivt om merket.

Tesla falt betydelig i «vurdering» i Europa, og ble grundig slått av Mercedes og BYD på både dette kriteriet og «anbefaling» utenfor USA. I USA scoret Tesla ifølge CNBC høyt på «lojalitet», der 90 prosent av respondentene som allerede eide en Tesla trolig ville fortsette å kjøre den de neste 12 månedene.

– Tiltrekningskraften svekkes

Men på kriteriet «anbefaling» falt Tesla fra 8,2 til 4,3 (av 10) – selv i USA.

– Dette er et tegn på at selskapets tiltrekningskraft svekkes. Det er en risiko for at Tesla ikke vil selge like mye som før, og at de ikke vil kunne selge bilene til like høye priser som før, fortsetter Brand Finance-sjef Haigh til nettstedet og peker på at porteføljen av Tesla-modeller er aldrende.

Tesla leverte 1,79 millioner biler i fjor, selv om etterspørselen etter elbiler økte på verdensbasis. Tall fra Cox Automotive viser at Teslas markedsandel for elbiler i USA falt fra 55 til 49 prosent sammenlignet med året før.