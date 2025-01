I en analyse fra Arctic Securities skriver analytiker Halvor Aasen Dybdahl at han opprettholder kjøpsanbefalingen for Multiconsult, og gjentar kursmålet på 220 kroner, opp fra markedskursen på 195,5 kroner.

Dybdahl forventer at selskapet vil rapportere et driftsresultat på 154 millioner kroner for fjerde kvartal 2024, i tråd med FactSet-konsensus på 155 millioner kroner. Omsetningen ventes å øke med 8,1 prosent på årsbasis, drevet av en høyere faktureringsgrad på 73,3 prosent (opp 1,5 prosentpoeng fra året før) og vekst i faktureringsrater på 5 prosent.

Driftskostnad pr. ansatt ventes å avta til 5,6 prosent, ned fra 8,1 prosent i tredje kvartal 2024, delvis på grunn av engangseffekter i fjerde kvartal 2023 på til sammen 27 millioner kroner, relatert til aksjebasert kompensasjon og nedskrivning av en leiekontrakt.

Analysefakta Aksje: Multiconsult Meglerhus: Arctic Securities Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 220 (220)

Dybdahl ser oppsidepotensial for 2025 og 2026, med estimater fire prosent over konsensus, basert på høyere marginforventninger. Arkitekturmarginene forventes å stige i 2025, drevet av en bærekraftig kostnadsbase etter en 15 prosent reduksjon i antall ansatte i arkitektursegmentet siden tredje kvartal 2023.

Multiconsult antas å gå inn i 2025 med netto rentebærende gjeld på 191 millioner kroner, tilsvarende 0,3 ganger forventet driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) for 2024, noe som gir rom for verdiøkende oppkjøp.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og kvalitetssikret av Finansavisens journalister.