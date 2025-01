Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen onsdag:

Skatteeksperter slakter de borgerlige partienes løfte om å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. «Håpløst», «jojo-øvelse» og «byråkratiserende» er blant beskrivelsene.

Arvid Aage Skaar, professor emeritus ved Universitetet i Oslo og tidligere partner i Wiersholm, og Karin Thorburn, finansprofessor ved Norges Handelshøyskole, tror begge at formuesskatten er ødeleggende for verdiskaping. De mener den bør fjernes i sin helhet, og at å kun fjerne på arbeidende kapital er et dårlig kompromiss.

Protector Forsikring steg tirsdag til ny rekord etter en markedsoppdatering. Aksjen er den på Oslo Børs som har steget nest mest de siste fem årene, med en avkastning på 650 prosent.

Investor Egil Dahl har trolig tjent over 300 millioner kroner på sin nåværende investering i Protector. Han sier vinnerkulturen de har bygget opp, er det som skiller gode selskaper fra dårlige.

Forvalter Jan Petter Sissener sikrer gevinster etter å ha spekulert i oljeaksjene Vår Energi og Equinor. Ekstra moro må det være for Sissener at han traff en foreløpig kurstopp i Equinor, et selskap han elsker å kritisere.

Sissener forklarer at Equinor må slutte å investere i politisk korrekte grønne prosjekter med dårlig lønnsomhet for at han skal endre mening om selskapet.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om årets mest naive pensjonistgjeng. Klassekampen skriver at tidligere Ap-topp Martin Kolberg, tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla og brumlebass Thorbjørn Berntsen jubler over at LO angivelig kan tenke seg å kjøpe Dagsavisen.

Rett nok har LO minst 1 milliard kroner på bok, men de tre bør kjøle seg ned. Skal noen kjøpe Dagsavisen, må de garantere penger til driften i mange år fremover. Så mye penger har selv ikke LO, skriver Hegnar.

