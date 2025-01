Trump-trusler tynger sender børsene i Shanghai og Hongkong rett ned

Shanghai Composite i Kina faller mandag morgen 0,95 prosent, CSI 300 er ned 0,96 prosent, og Hang Seng i Hongkong svekkes 1,54 prosent.

Nedturen kommer etter at Donald Trump i går kveld sa at han fortsatt vurderer ny toll på kinesiske varer, og at det kan iverksettes så snart som fra 1. februar.

«Vi snakker om en toll på 10 prosent på Kina, basert på det faktum at de sender fentanyl til Mexico og Canada. Sannsynligvis er 1. februar datoen vi ser på», uttalte Trump, ifølge Bloomberg News.

Trump lovet under sin presidentkampanje omfattende tollsatser mot andre nasjoner. Nå forbereder investorene seg på mer volatilitet.

– Det blir bare tøffere herfra. Dette er en påminnelse om at Trump vil gjøre noe, selv om han den første dagen kan ha gitt noen det falske inntrykket av at han kanskje ikke ville gjøre det, sier investeringsdirektør ved abrdn Plc i Singapore, Xin-Yao Ng, til Bloomberg.

I Japan stiger derimot Nikkei 1,67 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,99 prosent.

Kospi i Sør-Korea er opp 1,30 prosent. Det er drevet av oppgangen i techsektoren, inkludert SK Hynix og LG Electronics, som stiger henholdsvis 3,90 og 3,20 prosent, etter meldinger om at flere koreanske selskaper nå vurderer å flytte produksjonsanleggene sine fra Mexico til USA som følge av Trumps proteksjonistiske politikk.

Ellers i Asia klatrer Nifty 50 i India 0,52 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,33 prosent, mens Straits Times i Singapore faller marginale 0,04 prosent.