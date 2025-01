Finanstilsynet har ilagt Danske Bank et administrativt gebyr på 50 millioner kroner for brudd på reglene om forbud mot markedsmanipulasjon.

Ifølge en pressemelding varslet banken det danske Finanstilsynet sommeren 2023 at de hadde observert en hendelse som førte til mistanke om et mulig regelbrudd.

Hendelsen skjedde i forbindelse med obligasjonsutstedelsen for den norske stat gjennom Norges Bank.

«Danske Bank gjennomførte i etterkant en grundig intern undersøkelse av hendelsen og var i dialog med det danske Finanstilsynet om saken. Det danske Finanstilsynet refererte deretter saken til det norske Finanstilsynet som den rette myndighet», heter det i meldingen.

De skriver videre at de erkjenner at bankens håndtering av sin rolle i obligasjonslånet ikke i tilstrekkelig grad balanserte bankens interesser overfor obligasjonsutstederen, og at de har hatt en konstruktiv dialog med de involverte partene og kompensert den norske stat for dette.

«Banken har dessuten iverksatt relevante tiltak for å forbedre bankens interne prosesser i forbindelse med tilsvarende obligasjonsutstedelser, skjerpet bankens interne retningslinjer og styrket sin interne opplæring», heter det.

– Vi tar sterk avstand fra den adferd som beskrives av det norske Finanstilsynet og beklager overfor de involverte partene at dette skjedde. Markedets integritet og tilliten fra våre kunder er hjørnesteiner i vår virksomhet. Når det oppstår problemer som kan sette vår integritet i fare, vil vi alltid ta det på største alvor, sier Head of Markets i Danske Bank, Carolina Crevatin Martin.

Danske Bank skriver i meldingen at de tar det norske Finanstilsynets gebyr til orientering.